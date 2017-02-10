Украина проведет стрельбы из Буков у Крыма

Украинские военные проведут боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов Бук-М1 вблизи Крыма.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

— Запланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК Бук-М1, а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения. На полигоне Ягорлык в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК Бук-М1, – сказал Дмитрий Гуцуляк.

Он добавил, что также состоится ряд тактико-специальных учений по выполнению практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков.

1 декабря 2016 года Украина провела ракетные стрельбы в районе Крыма. Всего было выполнено 16 пусков ракет. Военные утверждали, что все ракеты достигли целей.