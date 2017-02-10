Действенные ритуалы найти свою любовь в День святого Валентина Ловим "по щелчку" или танцуем "с романом" - ведунья Елена рассказала о самых надежных способах, пишет "Комсомольская правда". Грядет! Приближается! Сигналы приближения Дня святого Валентина чувствуются за версту: магазины срочно перепаковывают нераспроданный новогодний ширпотреб в розовые ленточки, а на раскладках в огромном количестве уже выкладывают красные плюшевые и глянцевые сердца, в рекламах кафе и клубов зазвучали призывы провести романтический вечер у них. Бедные влюбленные ломают голову, как поздравить половинку небанально и недорого, да еще чтобы и не обидеть. Казалось бы, у одиноких одной головной болью меньше – ан, нет. Наоборот, на фоне всеобщей розовой истерии судорожно начинаешь искать хоть плохонького (плохонькую), хоть на один день – но, чтобы все, как у людей. "КП" в Украине" не может не поучаствовать в судьбе временно одиноких читателей. Мы обратились к профессионалам. Ведунья Елена Шин разработала специальные ритуалы, которые в кратчайшие сроки помогут обзавестись долгожданной парой – причем, как мужчине, так и женщине. Ритуалы хоть и забавные, легкие, они действенные, - заверила нас ведунья. – К ним нужно отнестись серьезно, хоть и выполнять стоит все на кураже, с хорошим настроением, веселясь. Важно потом постараться выбросить все из головы, не ждать ежесекундно результата, потому что напряжение даст обратный эффект. Вселенная поняла задачу, приняла ее, а излишняя постоянная суета ее может разозлить. Все случится в свое время, определенное судьбой. Способ первый. Крутим роман. Если не получается найти свою вторую половинку, нужно начать… крутить роман, советует ведунья. Причем, в прямом смысле этого слова. Для такого ритуала понадобится книга-роман любого автора, главное, чтобы в конце героев ждал романтический хеппи-энд. Тем, кто ищет заморского принца, нужно взять произведение писателя из соответствующей страны. Например, ждущим испанского мачо нужно поискать роман на испанском, желательно на языке оригинала. Пересматриваю библиотеку. На испанском у меня только сборник "100 лет одиночества" и "Полковнику никто не пишет" Маркеса. Вряд ли с таким набором мне светит счастливая любовь. Обращаюсь за помощью к коллеге – что у него есть про любовь на иностранном? Коллега почему-то сразу застеснялся своих лингвистических познаний. Мнется, краснеет. Ну, есть у меня фильм про любовь. На немецком. Даже два. Могу тебе на диск записать. Так, похоже, не светит мне ни горячий латинос, ни педантичный немец. Не со словарями же танцевать. Впрочем, что у нас есть из отечественного? "Польові дослідження з українського сексу" Забужко – уже погорячее, но там, вроде, нет хеппи-энда. Тоже пролет. И тут натыкаюсь! Из запасов родимой "КП" - был такой проект у нашей газеты выпускали серрию классиков. И первая же книжка "Гордость и предубеждение" Джейн Остин. Самое оно – какой женщине не хватает богатого и красивого мистера Дарси, и какому мужчине не хотелось бы умную и любящую Джейн Беннет? Так, что там дальше? Книгу следует крепко перевязать крест-накрест красивой красной лентой, украсить ее пышным бантом. Затем включаем музыку и начинаем танцевать. При этом в прямом смысле слова начинаем крутить роман, переворачивать книгу в руках, вертеть ею, прижимать к себе, - упоительно рассказывает Елена Шин. Кстати, к выбору музыки тоже стоит подойти ответственно. В любом случае, это должна быть приятная мелодия, но от ее "температуры" зависит и накал страстей будущей любовной истории. Тем, кто хочет бурных страстей, стоит включить зажигательную латину, ищущие нежных и трепетных отношений могут потанцевать под романтичные медленные мелодии. Тут уже проще. На ютубе этих мелодий полным-полно. Главное, танцуя, окна зашторить – а то любопытные соседи сами потом твои танцы на ютуб выложат. Способ второй. Идем в обход Способ относительно простой и не требующий долгих инструкций, но ведунья уверяет – работает практически со 100%-ной гарантией. Тем, кто хочет найти свою вторую половинку вечером 14 февраля стоит не расслабляться, а собраться и прийти поздно вечером в церковь. В полночь нужно обойти храм 12 раз по часовой стрелке, думая о будущей любви, о скорой встрече со второй половинкой. Это ритуал древний, наши предки его знали и пользовались им, - подбадривает меня ведунья. Хотя история умалчивает о дне, в который они совершали обходы – ведь День святого Валентина для нашей страны праздник не церковный, а светский. Поэтому, наверное, можно смело "двигать в поход" в любой другой день. Ведуньи настаивают только на том, чтобы жаждущие любви выбирали именно храмы, а не часовенки. И чем больше храм, тем монументальнее любовь, грядущая будет. Но тут опять проблема. Если замахнуться на большую любовь, к примеру, в Запорожье, где я живу, то лучшего и большего храма, чем Свято-Покровский, не найти. Однако сложно себе представить, как в темную февральскую полночь ищущие любви начнут наматывать вокруг него обязательные 12 раз. Если учесть, что площадь его немаленькая, то на один круг может уйти от 15 минут до получаса – спешка ведь вредит затее. А с другой стороны - не исключено, что кого-то можно найти буквально по дороге. Глядишь, и любовь подъедет на машине с мигалками – вдруг полицейских привлечет одинокая фигурка, наматывающая круги около религиозного сооружения? Способ третий. Заманиваем на печеньку Такой метод подойдет тем, у кого на примете уже есть интересный человек, но он (она) не отвечает взаимностью, хотя подойдет и тем, кто хочет попрочнее привязать к себе любимого (любимую). Накануне Дня святого Валентина нужно зажечь одну или несколько свечей, желательно красных, можно ароматизированных, и идти на кухню печь печенье. В процессе готовки нужно думать о любви, о своем избраннике. В праздничный день нужно угостить молодого человека (девушку) выпечкой собственного производства, можно ее преподнести, упаковав в красивую корзину, обвязанную лентами. Если избранник съест печенье, скоро у него появятся мысли о "кондитере", романтические чувства, - обещает Елена. (А если девушка на диете? Или избранник – ЗОЖ-ник? Куриную грудку им запечь? Та еще проблема) И проблема вторая - кондитер из меня еще тот. Ну да ладно, приглашу помочь подругу, она выпечкой на продажу занимается. Очень важно печь печенье самостоятельно, не перекладывая эту заботу на плечи подруги, - обрывает ведунья мои радужные планы. - Иначе именно на нее может обратиться взор молодого человека. Вот же ж коварная подруга! Нет, это не наш способ. Больно трудозатраный. Способ четвертый. Играем в царевну-лягушку Снова возвращаемся к литературе. Вспоминаем детскую сказку о том, как царевна-лягушка жениха нашла: в ее родное болото прилетела стрела, которая изменила всю ее жизнь. Для привлечения любви нужно проиграть примерно тот же сценарий. Для начала подыскиваем подходящую стрелу – ее можно изготовить самостоятельно, используя подручные материалы. (Интересно, у кого это под рукой дома перья и наконечники для стрел под рукой?). Ну допустим. Что дальше? Любовный "снаряд" нужно положить на балконе или хотя бы на подоконнике и забыть о нем на несколько дней. Затем ищем подходящую одежду – всю сплошь зеленого цвета, даже нижнее белье должно быть этого колера. Можно подобрать красивые украшения, но, чтобы они не выбивались из стиля. В таком виде последующие три дня ходим по улице, ездим в общественном транспорте, чтобы прохожие увидели царевну-лягушку во всей красе. (Так, ведунья тут почему-то умалчивает, можно ли снимать одежду на ночь и вообще бельишко стирать). Но зато предупреждает, пояснять свой образ никому, конечно, не стоит, вообще лучше держать затею в секрете даже от самых близких. В конце третьего дня "находим" припрятанную заранее стрелу, причем делаем это с радостью и энтузиазмом. Можно смеяться, петь, плясать, всем видом показывая, мол, дождалась судьбу, счастье прилетело! Это мощный заряд, который приманит любовь – весь сценарий уже разыгран, судьбе останется подкинуть только подходящего принца. Кстати, если не нравится история про лягушку, можно вспомнить любую другую сказку с романтическим концом и разыграть ее. (Почему-то сразу вспомнилась "Спящая красавица" - это ж какая красота! Три дня можно спать). Способ пятый. Жених придет по щелчку пальцев Нужно "щелкать" каждого встречного мужчину. Не как орехи, конечно, и не по носу. Следует лишь щелкнуть пальцами рядом с ним. Идя по улице, надо высматривать привлекательных мужчин. Подойдя к понравившемуся, нужно непременно спросить: "Можно я рядом с вами щелкну?" Если он не против, то щелкаем пальцами, после чего говорим: "Поздравляю! Теперь нам повезет в любви!" Чтобы не сеять панику на улицах города, стоит все же уточнять, что в любви повезет каждому по отдельности, а то ведь могут и за маньячку принять. Хотя не исключено, что впечатленный мужчина может сразу пригласить "щелкунью" на кофе. Однако у нас цель другая – нащелкать так 10 мужчин, а потом сделать 11-й, контрольный. Важно, чтобы отщелкивание было добровольным. Возле тех, кто сопротивляется, пугается или начинает насмехаться, щелкать не стоит. И еще стоит запоминать, что говорят мужчины во время щелчков, может, это какие-то знаки. (Например, свой номер телефона, пин-код или девичью фамилию матери, - извините, размечталась). P.S. С одной стороны странно, конечно, в наш век развитых технологий – тех же сайтов и приложений для знакомств – заниматься подобным. Но с другой – психологи ведь рекомендуют, делай что-то, что никогда не делал, от этого в мозгу образовываются новые нейронные связи. Кроме того, описанные ритуалы явно поднимают настроение, а ничто так не приманивает любовь, как счастливая улыбка и блеск в глазах. Так что, дерзаем! КСТАТИ Гадания в День Святого Валентина Гадание на отношения Оба партнера могут погадать на то, будет ли их союз удачным. Для этого нужно просто встать на колени напротив друг друга на расстоянии 5 метров. Глядя друг другу в глаза, возлюбленные должны медленно идти навстречу друг другу. Если в какой-то момент партнеры одновременно наклонят головы, как будто их что-то тянет друг к другу, то этот союз будет удачным. Ну а если он и она сошлись, а результата не было, то вряд ли брак будет удачным. Гадание по фотографии Для этого предсказания понадобится фотография возлюбленного и кольцо, подвешенное на ниточку. Кольцо нужно держать перед снимком, не шевеля рукой. Если украшение начнет вращаться по кругу, то это и есть будущий муж. Если кольцо будет раскачиваться из стороны в сторону, значит, на снимке не "тот самый". Кольцо может застыть неподвижно перед фотографией – в таком случае, это может быть и суженый, но свадьба состоится нескоро. Гадание на веточках Приоткрыть завесу тайны над будущей любовью помогут простые веточки ивы. Нужно срезать несколько штук, а вечером 14 февраля вытащить одну из них наугад и надломить. Если веточка лишь согнулась, но осталась целой, то в этом году девушку ждет свадьба. Если же ивовый прутик сломается да еще и с хрустом – до конца года на замужество не стоит надеяться. "Сонное" гадание Гадать нужно в ночь на 14 февраля. Для этого вечером 13 февраля нужно взять 2 лавровых листочка примерно одинакового размера. Их следует смочить в воде, настоянной на лепестках розы. Перед сном подготовленные листики кладем под подушку крест-накрест и произносим: "Святой Валентин, пусть суженный во сне явится ко мне". 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