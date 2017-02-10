5 интересных гаджетов , которые действительно полезны

10.02.17 11:40Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Будьте в одном ритме с развитием технологий!

1. Летающий будильник

Самое сложное с утра это встать. Будильник звенит, но нам так сильно хочется поспать, что мы просто нажимаем на кнопку «выключить» и опять опаздываем на работу. С летающим будильником такие «фокусы» не пройдут. Как только настает время пробуждения, будильник взлетает с вашей тумбочки, пища, заставляя вас встать с кровати.

2. USB-перчатки

Думаю, у каждого была такая ситуация, когда за компьютером сидеть еще нужно, а руки уже замерзли. Именно для этого и создали USB-перчатки. Приятно то, что нагревающиеся перчатки есть в двух экземплярах – с открытыми пальцами и закрытыми, а также температуру можно индивидуально устанавливать для каждой перчатки отдельно.

3. Лазерная виртуальная клавиатура

Очень удобная и нужная новинка для людей, которые очень часто печатают. Гаджет подключается через USB и считывает каждый удар вашего пальца об поверхность. Сначала непривычно, но потом стает очень удобно.

4. Гибкая барабанная установка

Отличный гаджет для музыкантов. Ее можно подключить как к планшету так и к ноутбуку. Произведение звука до 50 видов барабанов. Сама установка выглядит как коврик для мыши, который легко скручивается в трубочку. Допустимые темпы — от 40 до 202 ударов за минуту.

5. Ножницы с лазерным прицелом

Это отличный выход из ситуации, когда нарисовать нужную вам линию на материале по тем или иным причинам нельзя. Теперь разрезать не точно просто невозможно.

Похожие новости

06.02.17 16:00Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет

10.01.17 11:03Разведка США предупреждает о максимальном риске начала войн в ближайшие 5 лет

09.01.17 15:48Пьяный николаевец разбил автомобиль, вылетев с трассы в сугроб

01.03.14 10:03Верховная Рада приняла обращение к странам, подписавшим Будапештский меморандум

30.01.10 12:45К сведению местных организаций партий (блоков): начинается подготовка к местным выборам

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 10.02.2017

Закругление верхнее-левое

12:14Судове засідання щодо вбивства у Кривому Озері розпочалось на Миколаївщині

12:00В Николаеве митинги в центре города - разрешены

11:58Апелляционный суд США отказался возобновлять действие иммиграционного указа Трампа

11:405 интересных гаджетов , которые действительно полезны

11:30Действенные ритуалы найти свою любовь в День святого Валентина

11:17В Николаеве закроют вечернюю школу

11:12Полезные и сытные перекусы?

11:00Курс валют (данные на 10:00)

10:55В Николаевских дворах орудуют "дровосеки"

10:41Свадьба века: 106-летняя бразильянка вышла замуж [видео]

10:24Почему уволился предыдущий директор КП «Международный аэропорт «Николаев»

10:11Удаленная работа повышает продуктивность

10:00Исповедь бывшего копа: "Насмотревшись голливудских фильмов, мы думали, что тоже сможем так работать

09:56На Николаевщине будут судить 21-летнего парня, который зарубил отчима топором

09:49Баскетболисты ЦСКА разгромили "Црвену Звезду" в матче Евролиги

09:37Прохожий задержал преступника, который ограбил 11-летнего мальчика

09:25Белый дом расследует утечки о беседах Трампа с иностранными лидерами

09:15Николаевцы о борьбе властей со стихийной торговлей

09:05Почему украинцы даже не пытаются наказать врачей за ошибки

08:50Кто получает самые большие пенсии

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

27.01.17 12:391490

Николаев будет участвовать в конкурсе на концессию порта "Октябрьск"

27.01.17 12:551840

«Николаевводоканал» получит инвестиций на 17 миллионов гривен

27.01.17 13:101580

Курс валют на 27 января: гривна подешевела

27.01.17 13:201600

Букмекеры верят в победу МБК "Николаев" над БК "Запорожье"

Самые читаемые

29.01.17 19:256850

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006190

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:506050

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284260

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама