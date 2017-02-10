5 интересных гаджетов , которые действительно полезны

Будьте в одном ритме с развитием технологий!

1. Летающий будильник

Самое сложное с утра это встать. Будильник звенит, но нам так сильно хочется поспать, что мы просто нажимаем на кнопку «выключить» и опять опаздываем на работу. С летающим будильником такие «фокусы» не пройдут. Как только настает время пробуждения, будильник взлетает с вашей тумбочки, пища, заставляя вас встать с кровати.

2. USB-перчатки

Думаю, у каждого была такая ситуация, когда за компьютером сидеть еще нужно, а руки уже замерзли. Именно для этого и создали USB-перчатки. Приятно то, что нагревающиеся перчатки есть в двух экземплярах – с открытыми пальцами и закрытыми, а также температуру можно индивидуально устанавливать для каждой перчатки отдельно.

3. Лазерная виртуальная клавиатура

Очень удобная и нужная новинка для людей, которые очень часто печатают. Гаджет подключается через USB и считывает каждый удар вашего пальца об поверхность. Сначала непривычно, но потом стает очень удобно.

4. Гибкая барабанная установка

Отличный гаджет для музыкантов. Ее можно подключить как к планшету так и к ноутбуку. Произведение звука до 50 видов барабанов. Сама установка выглядит как коврик для мыши, который легко скручивается в трубочку. Допустимые темпы — от 40 до 202 ударов за минуту.

5. Ножницы с лазерным прицелом

Это отличный выход из ситуации, когда нарисовать нужную вам линию на материале по тем или иным причинам нельзя. Теперь разрезать не точно просто невозможно.