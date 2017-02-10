Свадьба века: 106-летняя бразильянка вышла замуж [видео]

10.02.17 10:41Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Причем ее избранником стал 66-летний кавалер.

В Бразилии состоялась самая "старая" свадьба в мире, которая теперь претендует на запись в Книге рекордов Гиннеса: общий возраст молодоженов - 172 года.

В конце января на торжественной церемонии расписались 106-летняя Вальдемира Родригес де Оливейра и ее любимый, который, кстати, гораздо младше нее - Апаресидо Диасу Джейкобу всего лишь 66.

Торжество сопровождалось выступлением оркестра в украшенном цветами зале, а невеста-рекордсменка нарядилась в красивое платье, сделала прическу и макияж.

Будущие супруги познакомились в доме престарелых три года назад и привязались друг другу. Когда Апаресило сделал предложение руки сердца, то Вальдемира не раздумывая сказала "Да".

Медики запретили Вальде и Жако, как их ласково называют, играть свадьбу из-за состояния здоровья, так как они не смогут проживать самостоятельно. Однако пара решила, что любовь преодолеет все.

Напомним, что самый старый зарегистрированный брак - Франсуа Фернандеса (род. 17 апреля 1906 года) и Мадлен Франсинью (род. 15 июля 1907 года).

Пара зарегистрировала свои отношения 1 февраля 2002 года. В общей сложности в момент заключения брака им было на двоих 191 год и 126 дней. Свадьба состоялась, когда невесте исполнилось 94 года и 201 день, а жениху – 96 лет и 290 дней.

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