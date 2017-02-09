В Николаевском театре решили поставить спектакль «Семья вурдалака»

09.02.17 20:15Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

В Николаевском академическом художественном русском драматическом театре решили не оставаться в стороне от одной из главных социальных проблем современности – подростковой наркомании. Здесь решили поставить спектакль «Семья вурдалака» по пьесе современного драматурга Василия Сигарева, чтобы поговорить с молодым зрителем об этой болезни.

Премьера спектакля запланирована на 1 марта. А сегодня, 9 февраля, в русском театре состоялся круглый стол на тему «В будущее – без наркотиков», передают НикВести.

В мероприятии приняли участие чиновники, представители театра, Центра Союза антинаркотических сообществ, Центра реабилитации и ресоциализации наркозависимых «Источник», а также директора и завучи школ, преподаватели ВУЗов Николаева.

По словам художественного руководителя театра Николая Кравченко, в культурном заведении не стремятся изобрести колесо, а хотят силами театра подключиться к работе, которая ведется в направлении профилактики наркомании.

– Постановка спектакля – это традиционная работа театра. Я считают, что разговор об этой проблеме должен идти гораздо шире. Я не тешу себя иллюзиями, что мы в течение двух лет глобально решим вопрос. Но если 20-30 человек мы спасем от наркомании – это будет большая наша заслуга, – считает Николай Кравченко.

Участникам круглого стола предложили разработать программу, которая была бы рассчитана минимум на два года. При этом сам спектакль – это только часть предстоящей работы. Художественный руководитель театра считает, что представление должно послужить поводом для серьезного разговора со зрителями по его окончании.

– Сейчас мы живем в медийную эпоху, когда некоторые радикальные идеи становятся модными среди молодежи. Мы должны убедить детей, что это не так, – сказал Николай Кравченко.

При этом ставится задача, чтобы спектакль был одновременно интересным и полезным. Участники круглого стола сошлись на том, что мероприятия будут только частично касаться тех людей, которые уже попробовали наркотики. Основная аудитория – подростки, которые могут столкнуться с искушением впервые.

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Четверг, 09.02.2017

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