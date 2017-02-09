Таинственность секретного биологического оружия СССР была раскрыта

В 1979 году мистическое биологическое оружие вышло за пределы защищенного периметра лаборатории, в которой оно было под контролем, и это метод убил, по крайней мере, 66 человек и неизвестное количество животных в регионе теперешней центральной России.

40 лет спустя, ученые из США наконец-то выделили геном бактерии, которая вызвала несчастье. Оказалось, что бактерия Bacillus anthracis вызывает сибирскую язву, которая была генетически модифицирована советскими учеными.

Холодная война закончилась, потенциальная опасность биологической войны была ликвидирована полностью, и теперь, после того, как имеют точную генетическую последовательность штамма, ученые смогут идентифицировать его и нейтрализовать, если где-то появится.