Таинственность секретного биологического оружия СССР была раскрыта

09.02.17 19:55Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

В 1979 году мистическое биологическое оружие вышло за пределы защищенного периметра лаборатории, в которой оно было под контролем, и это метод убил, по крайней мере, 66 человек и неизвестное количество животных в регионе теперешней центральной России.

40 лет спустя, ученые из США наконец-то выделили геном бактерии, которая вызвала несчастье. Оказалось, что бактерия Bacillus anthracis вызывает сибирскую язву, которая была генетически модифицирована советскими учеными.

Холодная война закончилась, потенциальная опасность биологической войны была ликвидирована полностью, и теперь, после того, как имеют точную генетическую последовательность штамма, ученые смогут идентифицировать его и нейтрализовать, если где-то появится.

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Четверг, 09.02.2017

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