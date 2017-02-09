Как повысить работоспособность без кофе
|09.02.17 14:59
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Семь простых способов для улучшения работы.
Кроме кофе есть несколько способов повысить свою эффективность на работе. Диетолог Эми Моррис назвала семь вариантов.
- Ежедневный завтрак
Ежедневный завтрак помогает улучшить память, а также повысить концентрацию внимания. Утром нужно есть продукты с минимальной тепловой обработкой.
- Зеленый чай
Пить зеленый час вместо кофе диетологи советуют давно. Напиток не только пробуждает, но и повышает иммунитет.
- Орехи
Орехи и семена – источники витамина Е. Особенно полезными для мозга называют грецкие орехи. Их диетологи советуют добавлять в каши, а также перекусывать ими до обеда.
- Пить больше воды
Недостаток воды мешает сконцентрироваться, вызывает головную боль и даже приводит к депрессии. Мужчинам советуют пить 2,5 литра каждый день, а женщинам – два. Чем больше физических нагрузок – тем больше воды.
- Жирная рыба
Жирная рыба помогает обеспечить приток крови к мозгу и улучшить память. Особенно полезны лосось и морепродукты. Также они уменьшают риск инсульта.
- Медитация
Люди, которые медитируют, лучше сконцентрированы. Повысить концентрацию и эффективность работы можно за четыре дня. Для этого нужно медитировать хотя бы 20 минут.
- Высыпаться ночью
Люди, которые не высыпаются, меньше сконцентрированы, хуже запоминают информацию и более угрюмы. Идеальная длительность сна – от семи до восьми часов.