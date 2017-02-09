Как повысить работоспособность без кофе

Семь простых способов для улучшения работы.

Кроме кофе есть несколько способов повысить свою эффективность на работе. Диетолог Эми Моррис назвала семь вариантов.

Ежедневный завтрак

Ежедневный завтрак помогает улучшить память, а также повысить концентрацию внимания. Утром нужно есть продукты с минимальной тепловой обработкой.

Зеленый чай

Пить зеленый час вместо кофе диетологи советуют давно. Напиток не только пробуждает, но и повышает иммунитет.

Орехи

Орехи и семена – источники витамина Е. Особенно полезными для мозга называют грецкие орехи. Их диетологи советуют добавлять в каши, а также перекусывать ими до обеда.

Пить больше воды

Недостаток воды мешает сконцентрироваться, вызывает головную боль и даже приводит к депрессии. Мужчинам советуют пить 2,5 литра каждый день, а женщинам – два. Чем больше физических нагрузок – тем больше воды.

Жирная рыба

Жирная рыба помогает обеспечить приток крови к мозгу и улучшить память. Особенно полезны лосось и морепродукты. Также они уменьшают риск инсульта.

Медитация

Люди, которые медитируют, лучше сконцентрированы. Повысить концентрацию и эффективность работы можно за четыре дня. Для этого нужно медитировать хотя бы 20 минут.

Высыпаться ночью

Люди, которые не высыпаются, меньше сконцентрированы, хуже запоминают информацию и более угрюмы. Идеальная длительность сна – от семи до восьми часов.