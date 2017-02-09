Когда снятся вещие сны‍: ученые назвали пророческие дни недели

09.02.17 14:33Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Ученые выяснили: сны, которые видит человек в ночь с пятницы на субботу, являются пророческими.

Они могут рассказать о будущем человека, его родственников или друзей. По мнению экспертов, события, которые человек видел во сне, могут сбыться уже на следующий день.

Сны в ночь с четверга по пятницу, иногда сбываются, однако лишь в том случае, когда человек испытывает настоящие проблемы в личной жизни. А сновидения с воскресенья на понедельник свидетельствуют об эмоциональной усталости человека. В этой связи специалисты призывают не обращать внимание на такие сны.

Самые информативные сновидения приходятся на ночь с понедельника на вторник. А в ночь на пятницу можно видеть сны, указывающие на проблемы в личной жизни, так как в преддверии выходных человек отвлекается от работы и думает об отношениях с близкими

Вместе с тем ученые напомнили, что сны есть не что иное как отражение бессознательных процессов и в них может заключаться информация и подсказки, которые сознание не может расшифровывать в состоянии бодрствования. По мнению ученых, в этом и кроется «мистический секрет».

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Четверг, 09.02.2017

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