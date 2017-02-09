Названы самые сексуальные города мира


мадридСидней
09.02.17 13:45Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Перечень обнародован в преддверии Дня всех влюбленных.

Британское издание The Independent обнародовало рейтинг ТОП-11 самых сексуальных городов мира. С список вошли Рио-де-Жанейро (Бразилия), Нью-Йорк и Вена (Австрия).

Как отмечает издание, Рио-де-Жанейро оказался в перечне сексуальнейших городов, поскольку люди, проживающие в нем, часто появляются на улицах практически без одежды. А кроме того, сыграл свою роль здесь знаменитый карнавал в Рио.

Также эксперты включили в список Буэнос-Айрес за его страстный танец Танго.

Благодаря журналу Playboy в перечень вошел Нью-Йорк. В выборе сыграли свою роль популярные бары и вечеринки, которые проходят в мегаполисе.

Город Медельин в Колумбии был включен благодаря множеству привлекательных студентов. Чэнду в Китае привлек внимание своими роскошными спа-салонами и отелем Temple House с ресторанами, расположенными в укромных местах.

Также вошли в список Монако, Бостон, Мадрид, Кейптаун, Вена и Сидней.

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Четверг, 09.02.2017

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