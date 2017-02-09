Рост гигантской трещины в Антарктиде (видео)

В сети было обнародовано видео, демонстрирующее рост гигантской трещины в Антарктиде, передает The Daily Mail. Издание сообщает, что ролик создан из множества снимков, сделанных со спутника. Съемка трещины началась еще в 2014 году.

Только за последние два месяца продолжительность трещины увеличилась на 27,4 километра. В настоящее время она составляет 160 километров в длину, и 280 метров в ширину.

Ученые заявляют, что рост трещины завершится примерно через несколько месяцев откалыванием огромной массы льда, сопоставимой с половиной Ямайки (5 тысяч квадратных километров) и толщиной со 100-этажный небоскреб.

Откол произойдет от шельфового ледника Ларсен C, который расположен на юго-западе континента. Ученые отмечают, что повышение уровня моря в связи с отколом ледника будет незначительным, однако оно ускорит разрушительный процесс льдов Антарктики.

Ранее также была совершена съемка гигантской трещины в леднике при помощи дрона.