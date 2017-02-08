В Николаеве продаётся «Слава Украине»

08.02.17 20:30Сколько просмотров этой статьи62Сколько комментариев этой статьи0

Крыльцо со слоганом «Слава Украине» и снизу надписью «Продажа», о котором мы сообщали ещё в конце минувшего года, уже стало мемом для николаевцев и не только.

Корреспондент «Новостного Николаева» убедился, что помещение, у входа в которое красуются обе надписи, до сих пор продаётся.

Находится здание на улице Потёмкинской в районе пересечения с улицей Пушкинской.

Примечательно, что в непосредственной близости находится государственная налоговая инспекция Центрального района. Как шутят николаевцы: «Видимо, поэтому никто и не покупает».

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Среда, 08.02.2017

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