26.01.17 08:001460
В Николаеве продаётся «Слава Украине»
|08.02.17 20:30
|62
|0
Крыльцо со слоганом «Слава Украине» и снизу надписью «Продажа», о котором мы сообщали ещё в конце минувшего года, уже стало мемом для николаевцев и не только.
Крыльцо со слоганом «Слава Украине» и снизу надписью «Продажа», о котором мы сообщали ещё в конце минувшего года, уже стало мемом для николаевцев и не только.
Корреспондент «Новостного Николаева» убедился, что помещение, у входа в которое красуются обе надписи, до сих пор продаётся.
Находится здание на улице Потёмкинской в районе пересечения с улицей Пушкинской.
Примечательно, что в непосредственной близости находится государственная налоговая инспекция Центрального района. Как шутят николаевцы: «Видимо, поэтому никто и не покупает».