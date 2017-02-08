Появился трейлер скандального фильма "Матильда" (видео)
08.02.17 18:00
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Лента посвящена истории любви цесаревича Николая II и примы-балерины Матильды Кшесинской.
В сети был обнародован новый трейлер нашумевшего российскогов фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Лента рассказывает историю любви наследника российского престола цесаревица Николая (будущего царя Николая II) и примы-балерины Матильды Кшесинской.
Выход картины ожидается 25 октября этого года. Изначально премьера была намечена на март, однако ее пришлось перенести из-за скандала, возникшего вокруг ленты.
Свою критику в адрес готовящейся картины высказали активисты российского движения "Царский крест", которые обвинили создателей "Матильды" в антироссийских провокациях.
Также свое неудовольствие выразили представители РПЦ и Дома Романовых.
В целом же, по информации Общественного совета при Минкультуре РФ, поступало свыше 20 тысяч подписей от людей, желающих запретить фильм на территории России.
Активисты огранизации "Христианское государство — Святая Русь" даже пригрозили поджогами кинотеатрам, в случае показа скандальной ленты.
Режиссер "Матильды" Алексей Учитель подал заявление в Генпрокуратуру, в котором выразил просьбу оградить коллектив съемочной группы от нападок и угроз со стороны экстремистов. Также он отметил в своем заявлении о клевете со стороны Натальи Поклонской.
Матильда Кшесинская - артистка балета и педагог, прима-балерина Мариинского театра. Известна также своими отношениями с августейшими особами Российской империи. Она была фавориткой цесаревича Николая, а также супругой великого князя Андрея Романова.