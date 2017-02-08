Появился трейлер скандального фильма "Матильда" (видео)

Лента посвящена истории любви цесаревича Николая II и примы-балерины Матильды Кшесинской.

В сети был обнародован новый трейлер нашумевшего российскогов фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Лента рассказывает историю любви наследника российского престола цесаревица Николая (будущего царя Николая II) и примы-балерины Матильды Кшесинской.

Выход картины ожидается 25 октября этого года. Изначально премьера была намечена на март, однако ее пришлось перенести из-за скандала, возникшего вокруг ленты.

Свою критику в адрес готовящейся картины высказали активисты российского движения "Царский крест", которые обвинили создателей "Матильды" в антироссийских провокациях. Также свое неудовольствие выразили представители РПЦ и Дома Романовых.

В целом же, по информации Общественного совета при Минкультуре РФ, поступало свыше 20 тысяч подписей от людей, желающих запретить фильм на территории России. Активисты огранизации "Христианское государство — Святая Русь" даже пригрозили поджогами кинотеатрам, в случае показа скандальной ленты.

Режиссер "Матильды" Алексей Учитель подал заявление в Генпрокуратуру, в котором выразил просьбу оградить коллектив съемочной группы от нападок и угроз со стороны экстремистов. Также он отметил в своем заявлении о клевете со стороны Натальи Поклонской.

Матильда Кшесинская - артистка балета и педагог, прима-балерина Мариинского театра. Известна также своими отношениями с августейшими особами Российской империи. Она была фавориткой цесаревича Николая, а также супругой великого князя Андрея Романова.