В России выпал красный снег

Жители святкувати аномалию с падением ракеты.

В селе Сура Архангельской области на крышах домов появился красный снег, сообщает News29. Местные жители считают, что аномалия связана с падением ракеты. Однако в администрации Пинежского района заявили, что причиной могли стать шишки от деревьев хвойных пород.

Специалисты возьмут пробы красного снега и отправят их на экспертизу в САФУ.

В регионе снег окрашивается в другой цвет уже не в первый раз. В марте 2008 года на территории пяти районов Архангельской области выпал желтый снег. Тогда причиной стал теплый фронт, который пришел из степных районов Волгоградской области и Калмыкии. Он вобрал в себя воздушные массы, в которых оказался природный "краситель" - ­частички пыли и песка. В 2013 году в нескольких районах появились красные сосульки. В этом случае ученые связали аномалию с одноклеточными водорослями, которые при массовом размножении окрасили лед в красный цвет.