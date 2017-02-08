У жены кандидата в главные копы нашли семь квартир

Также у нее есть три машины и несколько земельных участков.

У предложенного главой МВД Арсеном Аваковым кандидата на пост главы Нацполиции Сергея Князева в декларации указано две квартиры под Киевом: в Броварах и в поселке Чабаны.

Но на его жену записано семь квартир, три машин и нескольких земельных участков, сообщает проект Народное НАПК журналиста Дениса Бигуса.

Вместе с тем, в декларациях за последние три года Князев не указывал наличие жены.

Согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году Виктория Князева приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны Киевской области общей площадью в 130 кв м. Одна из них указана в е-декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.

Кроме того, Виктория Князева владеет недвижимостью в Киеве, где ей принадлежат две квартиры в столице, которые она приобрела в 2011 и 2013 годах, по улице Маршала Гречко и на проспекте Петра Григоренко.

В 2014 году она приобрела еще одну квартиру площадью 63,1 кв. м в новостройке ЖК "Вишневый Затышок" в селе Вишневое Киевской области. Рыночная стоимость квартиры в этом доме составляет примерно $40 тыс.

Через месяц после приобретения квартиры в Вишневом Князева приобрела квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области. Квартира площадью 57,4 кв. м в этом доме сейчас стоит $31 тыс.

Отметим, что в период приобретения Викторией Князевой квартир Сергей Князев руководил управлением уголовного розыска ГУМВД Украины в Киевской области.

За несколько месяцев после назначения Сергея Князева на должность председателя ГУНП в Закарпатской области (в июле 2015 года) Виктория Князева приобрела квартиру площадью в 100 кв. м в Ужгороде на улице Петра Линтура, 17. Летом 2015 года дом еще не был сдан в эксплуатацию. Цена за подобную квартиру достигает примерно $68 тыс.

Кроме того, в Закарпатской области Виктория Князева приобрела жилой дом площадью 48 квадратных метров и получила право собственности на земельный участок 0,2069 га. В этом же году она также приобрела земельный участок в селе Шаян Закарпатской области площадью 0,08 га. Согласно информации из кадастровой карты, часть этого участка находится в лесу.

За месяц до возвращения Сергей Князева в Киев в сентябре 2016 года Виктория Князева приобрела земельный участок в Киевской области площадью 0.1576 га в селе Леточки Броварского района. Целевое назначение - "для строительства и обслуживания жилого дома". В этом же месяце Виктория Князева приобрела еще один участок в Броварском районе, также для строительства жилого дома в селе Рожны площадью 0.1118 га. Кроме того, Князева владеет участком в селе Лукьяновка в Киевской области.

Еще один участок Князевой площадью 0.2496 га расположен в поселке Сошники Киевской области. Согласно кадастровой карте, половина этого участка - лес, другая половина - озеро.

Также Виктория Князева обладает автопарком: Volkswagen Touareg 2013 года выпуска, Mercedes-Benz E350 2010 года выпуска иMercedes-Benz Vito 2011 года. Приблизительная стоимость машин - $80 тыс.

Согласно данным реестра юридических лиц, Виктория Князева никогда бизнесом не занималась