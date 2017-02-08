25.01.17 11:391780
"Евровидение" под угрозой: Украина отложила продажу билетов
|08.02.17 09:23
|56
|0
Продажу билетов на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, отложили на неопределенный срок, сообщает УНИАН.
Продажу билетов на музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который состоится в Киеве, отложили на неопределенный срок, сообщает УНИАН.
Заместитель генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины Павел Грицак рассказал, что билеты могут появиться уже в феврале.
«Надеемся, что билеты поступят в продажу в феврале, мы активно работаем над воплощением этого. Стоит отметить, что в прошлые годы были разные даты начала продажи билетов на конкурс, – это происходило и в марте (12 марта – в 2012 году, 16 марта – в 2009-м)», – рассказал Грицак.
Ранее мэрия Киева сообщила, что билеты на "Евровидение-2017" поступят в продажу на этой неделе.
Антимонопольный комитет требует отменить результаты тендера на услуги по продаже билетов на конкурс. Его проводила Национальная телекомпания и выбрала победителя — компанию "Ве Тикет", известную под брендом "Concert.ua".
Другие участники тендера пожаловались в Антимонопольный комитет, и тот заявил, что победитель не соответствовал всем требованиям.