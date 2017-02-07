Названа одна из самых дефицитных профессий в Украине

Дополнительная потребность в кадрах возникает из-за обновления швейного оборудования цеха.

Заместитель председателя Государственной службы занятости Сергей Кравченко в комментарии Gazeta.ua рассказал о том, что в прошлом году работу искали 6,6 тыс. швей. Работодатели нуждались в 9,6 тыс. таких работников.

«Сейчас есть 797 вакансий швей. Таких специалистов ищут и крупные предприятия швейного производства, и малые, а также физические лица-предприниматели, которые шьют одежду на заказ. Дополнительная потребность в кадрах возникает из-за обновления швейного оборудования цеха», — говорит Кравченко.

В прошлом году 300 безработных переучивались на швею. Средняя зарплата швей на начало года составила 4 тыс. грн.

«Швей первого и второго разрядов готовят в центрах профтехобразования Ровно, Одессы, Харькова. Одесский центр получил лицензию на обучение швей в декабре прошлого года. В этом помогла компания Arber Fashion Group. Первая группа швей из 19 студентов начала обучение 19 декабря», — комментирует Кравченко .

«Швей ищут в ателье, швейные цеха, химчистки. Шьют одежду, белье, чехлы для автомобилей, мягкую мебель. В мастерскую одного из украинских дизайнеров ищут швею для пошива коллекций со ставкой 4 тысячи гривен и премии. Таких специалистов ищут в Польшу, Литву. Платят по 20 тысяч гривен. Из-за разницы зарплат в Украине ощущается кадровый голод. Профтехучилища были в упадке. швей выпускали мало. Сейчас швейное производство восстанавливается» — говорит эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина.