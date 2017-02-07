Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию

07.02.17 12:38Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

По сообщению западных журналистов, за свою книгу актриса получит 11 миллионов долларов.

49-летняя австралийская актриса Николь Кидман готовит подарок для поклонников. Как сообщают западные СМИ, звезда, которая не очень любит откровенничать в интервью, решила написать автобиографию.

По данным инсайдера, в своей книге Кидман расскажет о том, о чем раньше предпочитала молчать. Она вспомнит о браке с Томом Крузом и уходе из церкви саентологов, расскажет об отношениях с приемными детьми Коннором и Беллой и борьбе с наркотиками своего нынешнего супруга Кита Урбана, пишет Daily Mail.

К слову, по слухам, издатели уже предложили актрисе за ее откровения 11 миллионов долларов. О том, когда должны выйти мемуары, пока не сообщается.

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Вторник, 07.02.2017

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