Назвали стоимость билетов на Евровидение-2017

07.02.17 10:00Сколько просмотров этой статьи100Сколько комментариев этой статьи0

Стоимость билетов на Евровидение-2017, которое состоится в Киеве, на данный момент уже установлена.

Об этом в эфире Hromadske рассказал по вопросам проведения песенного конкурса Павел Грицак.

В среднем, цена билета будет от 40 до 200 евро, 200 с хвостиком – цена VIP-билетов, – рассказал он.

Грицак пояснил, что цена установлена в евро, поскольку это международный конкурс и будут покупать билеты не только украинцы. Продажа стартует уже в этом месяце.

Заместитель руководителя НТКУ добавил, что в результате открытого тендера уже выбран оператор продаж билетов.

"Минимальный доход, который планировали – 44 миллиона. Но после тендера мы ведем активные переговоры с победителем – и сейчас мы ожидаем, что доходы от продажи билетов будут более 60 миллионов гривен", – рассказал Грицак.

Он отметил, что запланировано будет 9 событий, на которые будут продаваться билеты.

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