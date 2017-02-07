3D-мультфильм «Никита Кожемяка» бьет рекорды в международном прокате (видео)

07.02.17 09:04Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Первый украинский полнометражный 3D-мультфильм «Никита Кожемяка» в конце января 2017 года вышел в международный прокат - в Польше и Турции.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

— За первый уикенд первый украинский полнометражный 3D-анимационный фильм собрал в международном прокате: 637,023 PLN (4, 350 миллионов гривен) - в Польше и 423,552,43 TL (3,071 миллионов гривен) - в Турции, а количество зрителей составило более 70 тысяч, - говорится в сообщении.

По словам продюсера Дмитрия Белинского, создатели мультфильма очень волновались, как международный зритель его воспримет, ведь для Украины это первый опыт.

— Первые отзывы очень позитивные, поэтому мы с нетерпением ждем, как отреагируют на нашего Никиту в других странах, - отметил он.

На очереди прокат еще в более 60 странах. И следующие страны, куда постранствует «The Dragon Spell», - именно такое название мультфильма в международном прокате - это Вьетнам, страны Балтии, Казахстан и Венгрия.

Как сообщалось, «Никита Кожемяка» за первый уикенд в Украине собрал более 5 миллионов гривен, а в целом за прокат 12 миллионов гривен, и его увидели более 200 тысяч украинских зрителей.

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Вторник, 07.02.2017

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