В Великобритании родился щенок с зеленой шерстью

Щенка назвали Фифи в честь принцессы Фионы из Шрека.

В британском графстве Ланкашир самка лабрадора родила пять щенков, один из которых оказался с шерстью зеленого цвета, сообщает Daily Mail.

Среди новорожденных были четыре мальчика и одна девочка, которая как раз имела зеленый окрас шерсти.

"Мы были немного шокированы, но потом подумали, что это нормально", – рассказала хозяйка щенков Элейн Купер.

Отмечается, что необычный цвет вызван повышенным содержанием биливердина в плаценте собаки. Это вещество является промежуточным продуктом распада гемоглобина. На здоровье щенка это никак не влияет, зеленый окрас смоется через несколько недель.

Щенка назвали Фифи в честь персонажа из мульфильма Шрек, принцессы Фионы.