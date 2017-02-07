24.01.17 14:451750
В Великобритании родился щенок с зеленой шерстью
|07.02.17 08:53
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Щенка назвали Фифи в честь принцессы Фионы из Шрека.
Щенка назвали Фифи в честь принцессы Фионы из Шрека.
В британском графстве Ланкашир самка лабрадора родила пять щенков, один из которых оказался с шерстью зеленого цвета, сообщает Daily Mail.
Среди новорожденных были четыре мальчика и одна девочка, которая как раз имела зеленый окрас шерсти.
"Мы были немного шокированы, но потом подумали, что это нормально", – рассказала хозяйка щенков Элейн Купер.
Отмечается, что необычный цвет вызван повышенным содержанием биливердина в плаценте собаки. Это вещество является промежуточным продуктом распада гемоглобина. На здоровье щенка это никак не влияет, зеленый окрас смоется через несколько недель.
Щенка назвали Фифи в честь персонажа из мульфильма Шрек, принцессы Фионы.