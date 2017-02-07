Федор Конюхов начал рекордный полет на воздушном шаре

Задача - продержаться в воздухе дольше 51 часа.

7 февраля уроженец Запорожской области Федор Конюхов начал полет, цель которого - побить абсолютный мировой рекорд по продолжительности полета на тепловом аэростате (монгольфьере), и продержаться в воздухе дольше 51 часа.

Утром воздушный аппарат вылетел из аэродрома Южный города Рыбинска (Ярославская область России). Вместе с Конюховым полетел российский воздухоплаватель Иван Меняйло. Ожидается, что воздушный шар полетит через Ростов Великий и Рязань и приземлится где-то в районе Тамбова.

На аэростате находятся 73 баллона с газом, общий их вес составит около 10 тонн.

Текущий мировой рекорд составляет 50 часов и 38 минут. Его установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава 01 февраля 1997 года.

Экипаж взлетел в Канаде и приземлился в США. Полет проходил на оболочке Cameron Balloons N-210. Японцам впервые в истории тепловых аэростатов удалось продержаться в воздухе более 50 часов.

Кстати, в прошлом году Конюхов установил рекорд по продолжительности полета на воздушном шаре российский путешественник установил 23 июля. Кругосветный вояж занял всего лишь 11 дней.