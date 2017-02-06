Кого из иностранцев не пустят на Евровидение

06.02.17 17:42Сколько просмотров этой статьи20Сколько комментариев этой статьи0

Перед песенным конкурсом меры безопасности на границе будут усилены.

До начала большего песенного конкурса, который в этом году пройдет в Киеве, осталось не так уж много времени. Заявку на участие в Евровидении 2017 сделала и РФ.

Безусловно, что многие россияне, несмотря на напряженные отношения между двумя странами, захотят приехать в Украину, чтобы поддержать своего исполнителя. "КП" в Украине" решила выяснить, будут ли для граждан России какие-то ограничения.

Сейчас в посещении Украины мужчинам трудоспособного возраста, которые едут из РФ, могут отказать, если они не предоставят приглашение от родственников. Правда, в Госпогранслужбе Украины говорят, что официально такого требования как бы нет.

  • Действуя в целях безопасности, мы более внимательно относимся к представителям мужского пола, едущим в Украину из России, - сообщили "КП" в Украине" в пресс-центре Госпогранслужбы. – Поэтому можем попросить подтвердить цель поездки.

Это приглашение от родных, вызов от работодателя, командировочное удостоверение и так далее. Эти правила касаются не только россиян, но и представителей других стран с учетом существующих рисков.

Что касается Евровидения, то при таких массовых мероприятиях меры безопасности, в частности, на границе, обычно усиливаются. Комплекс этих мер пока еще разрабатывается, но известно, что порядок прохождения погранконтроля не ослабеет.

  • Наша задача не допустить в Украину людей, которые едут с целью дестабилизации обстановки, - говорят пограничники. – Но это не значит, что появятся какие-то жесткие запреты. Зрителей, которые будут ехать на Евровидение организованными группами, мы сможем проверить заранее. Проблемы на границе у них не возникнут.

Если поездка одиночная, лучше иметь на руках подтверждения цели. Например, билеты на концерт, подтверждение брони в гостинице, билеты на обратный путь. Если родственники и друзья готовы сделать приглашение, то такой документ тоже не станет лишним.

Что касается журналистов, которые намерены освещать песенный конкурс, то для них достаточно подтверждения аккредитации.

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