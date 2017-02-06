Незабаром у прокат вийде заокенський фільм про Голодомор

Драма описує події в черкаському селі в період Голодомору і є першою англомовною художньою кінокартиною про страшні події 30-х років в Україні.

Головні ролі у стрічці виконали голівудські актори Теренс Стемп (Зоряні війни), Макс Айронс (Доріан Грей), Саманта Баркс (Дракула. Невідома історія) та Баррі Пеппер (Врятувати рядового Раяна), Тамер Гассан (Гра престолів).

Також у картині грають українські актори Остап Ступка та Олександр Печериця. Бюджет кінострічки 20 мільйонів. В український та американський кінопрокат “Гіркі жнива” вийдуть 23-24 лютого, далі планується прокат в кінотеатрах усього світу, пише uapost.us.

Основні події картини були зняті в музеї народної архітектури та побуту в Пирогові, який зобразив село на Черкащині. Види Московського кремля знімали в Лондоні.

У центрі картини Юрій, хлопчина з козацького роду, який шукає розуміння у своїх діда Івана та батька Ярослава, а також намагається завоювати серце Наталки. Життя парубка змінюється назавжди, коли його родина та земляки стають жертвами штучного голоду та сталінських репресій.

Це робота канадського режисера Аяна Ігнатовича, батьки якого втекли з радянської України в часи Другої світової війни. В сюжеті мова йтиме про історію кохання в розпал жорстоких подій в Україні. Ігнатович зняв цей фільм, щоб показати громадянам західних країн, як страждали українці внаслідок агресивної політики Росії.