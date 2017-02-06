Незабаром у прокат вийде заокенський фільм про Голодомор

06.02.17 17:03Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Драма описує події в черкаському селі в період Голодомору і є першою англомовною художньою кінокартиною про страшні події 30-х років в Україні.

Головні ролі у стрічці виконали голівудські актори Теренс Стемп (Зоряні війни), Макс Айронс (Доріан Грей), Саманта Баркс (Дракула. Невідома історія) та Баррі Пеппер (Врятувати рядового Раяна), Тамер Гассан (Гра престолів).

Також у картині грають українські актори Остап Ступка та Олександр Печериця. Бюджет кінострічки 20 мільйонів. В український та американський кінопрокат “Гіркі жнива” вийдуть 23-24 лютого, далі планується прокат в кінотеатрах усього світу, пише uapost.us.

Основні події картини були зняті в музеї народної архітектури та побуту в Пирогові, який зобразив село на Черкащині. Види Московського кремля знімали в Лондоні.

У центрі картини Юрій, хлопчина з козацького роду, який шукає розуміння у своїх діда Івана та батька Ярослава, а також намагається завоювати серце Наталки. Життя парубка змінюється назавжди, коли його родина та земляки стають жертвами штучного голоду та сталінських репресій.

Це робота канадського режисера Аяна Ігнатовича, батьки якого втекли з радянської України в часи Другої світової війни. В сюжеті мова йтиме про історію кохання в розпал жорстоких подій в Україні. Ігнатович зняв цей фільм, щоб показати громадянам західних країн, як страждали українці внаслідок агресивної політики Росії.

Похожие новости

23.11.15 13:21Британский режиссер снял 14-часовой фильм о сохнущей краске. Добивается кинопроката

31.10.15 14:15Кинорецензия. «Черная месса» — Джонни Депп в нестандартной роли

16.10.15 11:18Банальность 3D

15.10.15 09:40Нет повести печальнее на свете

08.09.15 09:55Лучший фильм года вернулся в украинский прокат (видео)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Понедельник, 06.02.2017

Закругление верхнее-левое

18:00Мужчина утонул, спасая собаку

17:58У Юлии Кармаловой из Николаева «золото» кубка Украины по аэрокикбоксингу

17:52В МиколаЇві стартував конкурс на посади головних лікарів обласних закладів охорони здоров'я

17:42Кого из иностранцев не пустят на Евровидение

17:24Из обещанного миллиарда из госбюджета на ремонт дорог, Николаевщине выделили 75 миллионов гривен

17:16Суд арестовал захваченные РФ четыре буровые "Черноморнафтогаза"

17:07Николаевец нашел гранату на дороге у своего дома

17:03Незабаром у прокат вийде заокенський фільм про Голодомор

17:00России мы нужны только в виде послушного быдла, – крымчане "прозрели" в Крыму

16:30Данилюк ожидает подготовку законопроекта относительно земельной реформы до конца мая

16:28В Николаеве ликвидировали вооруженную банду рэкетиров

16:13Константин Райкин признал Россию «некрофильским государством»

16:02В Германии открылся центр поддержки для геев в армии

16:00Качиньский: Украина с Бандерой в Европу не войдет

15:49Бывший защитник МБК «Николаев» Артем Буцкий завершил карьеру баскетболиста

15:33Тимошенко призвала ввести военное положение в Донбассе

15:27Николаевские патрульные схватили преступника, который избил и ограбил девушку

15:14Шашлык с... киви? Все о необычном фрукте

15:04Альфред Кох: главный товар, которым Россия торгует на мировом рынке - это пушечное мясо...

15:00Самый могущественный монарх мира Елизавета II отметила 65-летие на британском троне

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

23.01.17 18:031480

По результатам анализа е-деклараций НАБУ расследует 25 производств

23.01.17 18:131650

«Сенкевич развязал мне руки»: директор «Николаевкоммунтранс» заявил о давлении на КП со стороны команды мэра

23.01.17 18:161590

На Широком Лане погиб «срочник»

23.01.17 18:191600

В Николаеве судья отпустила на свободу 18-летнюю воровку из Чернигова, у которой на попечении двое детей

Самые читаемые

25.01.17 09:2213930

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:419300

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

29.01.17 19:256460

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:005570

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама