Ролик успел собрать более полмиллиона просмотров в YouTube за сутки.

На YouTube-канале Disney Movie Trailers обнародовали трейлер фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" с Джонни Деппом и Джеффри Рашем в главных ролях. Ролик за сутки собрал более полмиллиона просмотров.

Премьера будущей ленты намечена на 24 мая 2017 года. Помимо Деппа и Раша в ленте также снимаются Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум.

Появился трейлер новых "Пиратов Карибского моря" Корреспондент.net, Сегодня, 11:21 0 0 0 0 1 555 Пираты Карибского моря: видео Фото: YouTube Трейлер новых "Пиратов Карибского моря" собрал 600 тысяч просмотров Ролик успел собрать более полмиллиона просмотров в YouTube за сутки.

На YouTube-канале Disney Movie Trailers обнародовали трейлер фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" с Джонни Деппом и Джеффри Рашем в главных ролях. Ролик за сутки собрал более полмиллиона просмотров.

Премьера будущей ленты намечена на 24 мая 2017 года. Помимо Деппа и Раша в ленте также снимаются Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум.

В новом фильме капитан Джек Воробей узнает, что старый противник, капитан Салазар, вновь начал на него охоту. При этом последний решил уничтожить на одного Джека Воробья, а всех моряков на свете. Спасти главного героя может лишь одно - артефакт трезубец Посейдона, который дает власть над всеми моряками.