В США сын и мать сменили пол, став первой трансгендерной семьей в мире

В США впервые в истории официально появилась трансгендерная семья, в которой сменили пол мать и сын. При этом отец семейства поддержал решение своих близких.

15-летняя американка Кори Мейсон при рождении была мальчиком. Но как выяснили журналисты, уже в 10-летнем возрасте подросток принял твердое решение сменить пол.

Родители давно заметили, что их сын сильно отличается от других мальчиков. В детстве он любил играть в куклы и наряжаться в платья. Сверстники часто замечали, что Кори ведет себя как «девчонка», поэтому он неуверенно чувствовал себя в мужском обществе.

Понять, почему он отличается от сверстников и задуматься о смене пола Кори помог фильм о трансгендерной девочке Джазз Дженнингз, который мальчик увидел в 2011 году.

После просмотра документальной ленты мальчик объявил родителям о своем решении и вопреки своим ожиданиям получил поддержку, в которой так нуждался. Мама отвезла сына на обследование в детскую клинику, работающую с детьми-трансгендарими, где Кори начал проходить процедуру трансформации. Сейчас подросток проходит гормональную терапию и одевается как девочка, хотя пол он еще не сменил окончательно. Хирургическую коррекцию пола врачи проведут только, когда ему исполнится 18 лет.

Но удивительное в этой истории совсем не желание ребенка сменить пол. Когда Кори было 14 лет и он только начал принимать женские гормоны, выяснилось, что мать поддерживает сына в непростом вопросе, потому что она и сама долгие годы подавляла в себе ощущение, что живет не в своем теле.

Она призналась мужу, что мечтает быть мужчиной и тот не бросил свою жену, а полностью ее поддержал и уже через несколько месяцев после сына женщина также начала принимать гормоны, но уже мужские. Сейчас американка, которая теперь носит имя Эрик, готовится к операции по уменьшению груди.

Таким образом, семья Мейсон стала уникальной, ведь впервые в истории мать и ребенок вместе решились на смену пола, благодаря чему, наконец, почувствовали себя счастливыми.

«У меня потрясающая семья. Как будто ничего не изменилось. А я впервые в жизни чувствую себя правильно», - признался журналистам Эрик Мейсон.