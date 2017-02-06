ВИДЕО: очевидцам удалось заснять белый НЛО в заповеднике Сундарбан

06.02.17 10:22Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

На YouTube опубликовано видео с большим НЛО, которое сняли очевидцы в заповеднике Сундабран.

Международные СМИ сообщили об этом инциденте в субботу, 4 февраля. А тем временем видео, на котором запечатлен НЛО, набирает все больше просмотров.

На видео можно рассмотреть большой длинный корабль был белого цвета. Правда, очертания НЛО несколько размыты. И при увеличении из-за не очень хорошего качества записи корабль рассмотреть детально не удастся.

На пятиминутном ролике, который опубликовали туристы в ютубе, можно увидеть, что корабль то зависает над заповедником, то резко перемещается. Потом в какой-то момент он бесследно исчезает. Следует отметить, что это одно из самых продолжительных видео полета НЛО.

Заповедник Сундабран расположен в южной части Бангладеша. О том, что этот заповедник посещают инопланетяне, очевидцы заявляли и ранее. Около трех месяцев назад в Сети появилась информация, что инопланетный корабль пролетел над данным заповедником. Но поскольку этот полет был очень коротким, то тогда многие очевидцы решили, что это им лишь показалось.

Заповедник Сундабан является одним из самых крупных в Бангладеш. На его территории расположен огромный манговый лес. Там проживает множество редких животных, среди которых тигры, олени и различные птицы.

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