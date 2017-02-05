Amazon внедрил 15 тысяч роботов, не сократив ни одного сотрудника

05.02.17 21:00Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Крупнейшая в мире компания по продаже товаров и услуг через интернет привлекла к работе 15 тысяч роботов за год, при этом увеличив штат сотрудников почти на 50%.

Всего в компании Amazon работают 45 тысяч роботов. Однако они не смогли заменить людей. И компания не только не увольняет своих сотрудников, но и продолжает увеличивать количество рабочих мест. На данный момент в ней работают 341 тысяча специалистов.

Использовать роботов Amazon стала после приобретения стартапа Kiva в 2012 году. С тех пор штат компании не сокращался, а рос на 30-50% в год.

Роботы Kiva используются для перемещения шкафов с товарами на складах компании, что значительно уменьшило стоимость доставки товаров.

The Quartz предполагает, что из-за снижения стоимости доставки, увеличился спрос на неё. Следовательно, появилась потребность в новых рабочих для складов.

Ранее об автоматизации 17 тысяч рабочих мест без увольнений рассказывал глава консалтинговой компании Accenture.

Эксперты, на вопрос «заменят ли роботы людей на рынке труда?» не дают утешительных ответов.

"Изменения, которые развитие искусственного интеллекта может принести, в частности в производственный сектор, приведут к сокращению рабочих мест. В связи с этим нам необходимо задуматься о создании системы, гарантирующей стабильный минимальный доход тем, кто потерял работу." -- Сатоси Сирато, сотрудник японского исследовательского института Mitsubishi

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Воскресенье, 05.02.2017

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