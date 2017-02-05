В подвале лондонского отеля нашли записи концертов Боба Марли 70-х годов

05.02.17 20:30Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

В сыром подвале одного из небольших лондонских отелей нашли записи с концертов Боба Марли, пролежавшие там более 40 лет. Катушки с лентами относятся к периоду европейского турне легенды регги в 70-х годах.

13 лент с записями концертов были обнаружены в скромном отеле Kensal Rise, в котором Боб и его команда останавливались во время визита в Лондон.

Сперва казалось, что записи безнадёжно испорчены сыростью, но спустя несколько месяцев кропотливой работы мастера смогли восстановить их. По словам экспертов, когда стало возможно послушать записи, они буквально почувствовали, как «мурашки бегают по спине».

На записях из лондонского подвала оказались концерты Боба Марли в Лондоне и Париже с 1975 по 1978 год. Всего из 13 плёнок удалось восстановить и оцифровать 10 штук, причём, по словам экспертов, записи получились очень качественными, что говорит о высоком профессионализме людей, которые записывали оригинальные концерты.

Всего эксперты потратили на восстановление плёнок 25 тысяч фунтов (1 миллион, 848 тысяч рублей). По словам людей, нашедших плёнки, они сперва и поверить не могли в то, что нашли, но когда записи удалось восстановить дюйм за дюймом и послушать, это заставило буквально шевелиться волосы на затылке.

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Воскресенье, 05.02.2017

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