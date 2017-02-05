Ученые назвали три вероятные причины конца света

Специалисты Института будущего человечества при философском факультете Оксфордского университета (Британия) определились с тремя самыми большими угрозами для человечества, которые могут привести к апокалипсису.

По мнению ученых, мир могут уничтожить пандемии, изменение климата и ядерная война, передает The Daily Mail, ссылаясь на доклад ученых «Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление».

Эксперты подчеркнули, что на сегодняшний день предпринимается недостаточно шагов для того, чтобы обезопасить мир от таких угроз. Особое внимание они обратили на возможность применения биологического оружия.

Поэтому специалисты призвали международных лидеров обратить внимание на затронутые в докладе проблемы.

Ранее физик-теоретик Стивен Хокинг заявлял, что в ближайшую тысячу лет наступит неизбежный конец света из-за ядерной войны, искусственного интеллекта или генетически созданного вируса.