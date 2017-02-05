Век живи – век учись. Как чумазый афганец стал миллионером

Днем он проливал три пота в автомастерской, а вечером с не отмытыми руками шел в школу. Позже Аллахмохаммад стал учить английский.

Всего несколько лет назад Аллахмохаммад Какар (Allahmohammad Kakar) круглосуточно трудился, помогая семье сводить концы с концами. Дни напролет он, не разгибаясь, выполнял всю черновую работу, которая положена помощнику механика. И было это в одной из заштатных автомастерских Кабула, в неблагополучном районе Хайрхана. Радоваться было особо нечему: в подмастерьях Аллахмохаммад ходил лет с 10, часто его дешевый труд не оплачивался ни единым афгани, только тарелкой риса.

Его трудное детство совпало с мрачными временами правления "талибов", когда в Афганистане дети не могли и мечтать о полноценном образовании. Хотя бы выучиться читать и писать! На первый взгляд, Аллахмохаммад мало чем отличался от своих сверстников – грамоту почти не знал, за школьной партой не сидел, пишет Sputnik Dari.

Переворот в сознании юноши произошел, когда ему было 15. У мамы Аллахмохаммада время от времени случались приступы ревматизма, в спасение никто не верил. Врачу было нечем платить, и даже родственники вскладчину не могли набрать нужную сумму. Аллахмохаммад понял, что только знания помогут ему исправить ситуацию, изменить нищенское существование.

Днем он проливал три пота в автомастерской, а вечером с не отмытыми руками шел в школу. Позже Аллахмохаммад стал учить английский. Он настолько дорожил временем, что предпочитал потратить его на новые знание, а не на гигиену, садился за учебники чумазым, за что подвергался насмешкам.

"Я и представить себе не мог тогда, роясь в машинах, что стану однажды кандидатом наук, буду разбираться в политических и общественных процессах… Помню, друзья смеялись: со знанием английского ты станешь первоклассным механиком! А я отвечал: какой там, замахнусь на министерское кресло!" - вспоминает Аллахмохаммад.

Но интеллектуальный труд тогда еще не мог существовать в его жизни без физического. Аллахмохаммад после захода солнца разгружал уголь из грузовиков – чтобы было, чем отапливать дом. Но срывая спину при перемещении тяжелых грузов, он не забывал мечтать: "У меня уже тогда сложилось правильное мировоззрение, появились цели. Мой мозг был мотивирован 24 часа в сутки. Я мечтал о счастливой, благополучной жизни для себя и своих родителей".

Усердие и вера в себя принесли результат – Аллахмохаммад закончил школу и поступил в университет. К тому моменту его круг общения уже изменился. Так, на свадьбе одного из своих приятелей у Аллахмохаммада завязался разговор с мужчиной в возрасте, представившимся чиновником. Выглядел он действительно солидно, подумал Аллахмохаммад: опрятный костюм, галстук, грамотная речь. Молодой человек не растерялся и, набравшись духу, раскритиковал государственную систему образования в Афганистане. Аллахмохаммад с таким напором сетовал на отсутствие возможности у большинства молодежи получать высшее образование, что не заметил, как перешел на английский. Чиновник оценил и порыв, и знание, как предмета, так и иностранного языка…

Государство положило глаз на Аллахмохаммада: его отправили учиться экономике в Индию, где он сразу же зарекомендовал себя одним из лучших иностранных студентов, получив высший бал на вступительных экзаменах.

Предпринимательский талант раскрылся в Аллахмохаммаде во время учебы Индии. Для студентов из Афганистана, Ирана и арабских стран он открыл закусочную с традиционной для них едой, а главное – в разы дешевле, чем в университетской столовой. Эффект был феноменальный. Потребности клиентов своего заведения Аллахмохаммад выявил с точностью опытного коммерсанта. Доход не заставил себя ждать.

Период обучения пролетел на одном дыхании и принес еще совсем недавно помощнику механика два диплома – по экономике и бизнесу, а также политологии. Чуть позже он стал кандидатом экономических наук. Сегодня ему 26. Он и его 75 компаньонов успешно ведут дела в торговой сфере в Дубае, Индии и Гонконге. Одновременно Аллахмохаммад занимает активную гражданскую позицию на Родине, являясь депутатом "молодежного" студенческого парламента Афганистана. Несмотря на все достижения, Аллахмохаммад суеверен. В подробности своего бизнеса не посвящает. Говорит, что на удачу.