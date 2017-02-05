22.01.17 19:241590
Георгий Тараторкин будет похоронен на Троекуровском кладбище
|05.02.17 18:20
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По информации театра, прощание и гражданская панихида с народным артистом РСФСР Георгием Георгиевичем Тараторкиным состоятся в театре имени Моссовета в понедельник.
По информации театра, прощание и гражданская панихида с народным артистом РСФСР Георгием Георгиевичем Тараторкиным состоятся в театре имени Моссовета в понедельник.
Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин скончался 4 февраля на 73-м году жизни после продолжительной болезни.
"Прощание и гражданская панихида с Георгием Георгиевичем Тараторкиным состоятся в его родном театре имени Моссовета в понедельник. Начало в 11 часов", — сказала сотрудник театра.