Георгий Тараторкин будет похоронен на Троекуровском кладбище По информации театра, прощание и гражданская панихида с народным артистом РСФСР Георгием Георгиевичем Тараторкиным состоятся в театре имени Моссовета в понедельник. Народный артист РСФСР Георгий Тараторкин скончался 4 февраля на 73-м году жизни после продолжительной болезни. "Прощание и гражданская панихида с Георгием Георгиевичем Тараторкиным состоятся в его родном театре имени Моссовета в понедельник. Начало в 11 часов", — сказала сотрудник театра. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама