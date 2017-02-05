Порошенко предложили лишить Лободу звания заслуженной артистки Украины

Инициаторы петиции с просьбой лишить Светлану Лободу звания заслуженной артистки Украины отметили, что певица "заработала на предательских гастролях" 1,2 млн долларов.

Инициаторами петиции, как указано в документе, выступают инвалиды АТО. На сайте уточняется, что Лобода неоднократно выступала в РФ и была участницей различных шоу.

"Так, заслуженная артистка Украины Светлана Лобода выступила в России 7 раз только за новогодние праздники. Певица дважды пела на предновогодних "Огоньках" телеканалов "Музыка первого" и "ТВЦ", а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами", — говорится в петиции.

Инициаторы лишить Лободу звания заслуженной артистки отметили, что певица "заработала на предательских гастролях" 1,2 млн долларов.