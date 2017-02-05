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Порошенко предложили лишить Лободу звания заслуженной артистки Украины
|05.02.17 18:09
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Инициаторы петиции с просьбой лишить Светлану Лободу звания заслуженной артистки Украины отметили, что певица "заработала на предательских гастролях" 1,2 млн долларов.
Инициаторы петиции с просьбой лишить Светлану Лободу звания заслуженной артистки Украины отметили, что певица "заработала на предательских гастролях" 1,2 млн долларов.
Инициаторами петиции, как указано в документе, выступают инвалиды АТО. На сайте уточняется, что Лобода неоднократно выступала в РФ и была участницей различных шоу.
"Так, заслуженная артистка Украины Светлана Лобода выступила в России 7 раз только за новогодние праздники. Певица дважды пела на предновогодних "Огоньках" телеканалов "Музыка первого" и "ТВЦ", а в саму новогоднюю ночь дала несколько концертов для российских олигархов в Майами", — говорится в петиции.
Инициаторы лишить Лободу звания заслуженной артистки отметили, что певица "заработала на предательских гастролях" 1,2 млн долларов.