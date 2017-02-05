Евровидение 2017: Известны имена первых финалистов национального отбора

Вчера, 4 февраля состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение 2017 от Украины.

По результатам голосования жюри, в составе которого Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко, а также зрительского голосования в финал вошли певица Татьяна Решетняк, выступающая под сценическим псевдонимом TAYANNA и группа Сальто Назад.

Решетняк получила максимальный балл от зрителей, в то время как группа Сальто Назад получила 8 баллов от членов жюри.

В ходе первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2017 от Украины выступали восемь конкурсантов, имена которых определились по результатам жеребьевки, состоявшейся 20 января: СКАЙ, Рома Веремейчик и группа LUMIERE, Monochromea, Laliko, Сальто Назад, MamaRika, TAYANNA и Арсен Мирзоян.

Национальный отбор на Евровидение будет проходить с тремя полуфиналами, которые состоятся 4, 11 и 18 февраля. В каждом из полуфиналов выступят по восемь исполнителей.

Имя артиста, который представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале - 25 февраля. Ранее Константин Меладзе сообщил, что среди претендентов на победу в финале нацотбора много талантливых исполнителей, которые могут достойно представить Украину на песенном конкурсе в этом году.

«Наша цель – выбрать самого талантливого, самого психологически настроенного артиста, с хорошей, самой лучшей песней.

Спрогнозировать, кто из этих ребят пройдет в финал мне весьма сложно и я совершенно искренне могу сказать, что силы очень равны», - заявил Меладзе за кулисами первого полуфинала нацотбора на Евровидение 2017.

62-й конкурс песни Евровидение пройдет в Киеве благодаря победе Джамалы на песенном конкурсе 2016 года, прошедшем в Стокгольме, Швеция. Полуфиналы Евровидения 2017 пройдут 9 мая и 11 мая, а финал конкурса состоится 13 мая 2017 года. Украина примет конкурс во второй раз.