Скажи, что ты ненавидишь и я найду тебе друзей: появилось интересное приложение для знакомств

Все большую популярность набирает приложение Hater, с помощью которого могут знакомиться люди, которые ненавидят одно и то же.

Разработчиком такой причудливой новинки стал бывший сотрудник Goldman Sachs, комик Брендан Альпер.

Символом такого приложения стало перевернутое сердце.

Если вы терпеть не можете Гарри Поттера или "Игру престолов", приложение подберет вам кандидатуру с такими же антипатиями.

Оно дает возможность пользователю оценить различные объекты, а затем подбирает людей со схожими вкусами.

На сегодня в программе есть более 2 тысяч тем, которые можно оценивать по критериям "любовь" или "ненависть". Среди них, в частности, такие категории, как марихуана, селфи, походы или даже Дональд Трамп.

Пользователи сами могут дописывать, что они ненавидят.

С 8 февраля приложение появится в свободном доступе, а пока можно оценить лишь бета-версию.