Как умирает звезда – NASA опубликовала уникальное фото

С помощью телескопа "Хаббл" впервые смогли сфотографировать процесс смерти звезды и ее преобразования в планетарную туманность.

На фото зафиксировано как красный гигант превращается в планетарную туманность. При этом внешние слои звезды состоят из газов и пыли, выбрасываемых в окружающее пространство. Выброшенное вещество движется с огромной скоростью – около миллиона километров в час.

Как отмечают в организации, фиксация этого этапа эволюции звезды – это большая удача, поскольку такие явления происходят мгновенно, конечно, в масштабах космоса.