22.01.17 13:101670
Как умирает звезда – NASA опубликовала уникальное фото
|05.02.17 08:05
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С помощью телескопа "Хаббл" впервые смогли сфотографировать процесс смерти звезды и ее преобразования в планетарную туманность.
С помощью телескопа "Хаббл" впервые смогли сфотографировать процесс смерти звезды и ее преобразования в планетарную туманность.
На фото зафиксировано как красный гигант превращается в планетарную туманность. При этом внешние слои звезды состоят из газов и пыли, выбрасываемых в окружающее пространство. Выброшенное вещество движется с огромной скоростью – около миллиона километров в час.
Как отмечают в организации, фиксация этого этапа эволюции звезды – это большая удача, поскольку такие явления происходят мгновенно, конечно, в масштабах космоса.