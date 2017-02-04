Украинка стала дирижером австрийского Оперного театра

Украинка Оксана Линево заменит легендарного дирижера австрийского Оперного театра Граца в сезоне 2017-2018 годов. Об этом пишет Znaj. Как сообщается на официальном сайте оперы, с Линево заключили контракт до сезона 2019-2020 годов. Кафтан возглавит оркестр Бетховена в Бонне в следующем музыкальном сезоне. Оксана Линево начала свою музыкальную карьеру в Львовской академии, она несколько сезонов была ассистенткой Кирилла Петренко, директор Баварской оперы. Оксана получила несколько стипендий, премий и наград, в частности, она заняла третье место в международном конкурсе Гюстава Малера для молодых дирижеров, который проходил в Бамберге (Германия).

Как сообщается на официальном сайте оперы, с Линево заключили контракт до сезона 2019-2020 годов. Кафтан возглавит оркестр Бетховена в Бонне в следующем музыкальном сезоне.

Оксана Линево начала свою музыкальную карьеру в Львовской академии, она несколько сезонов была ассистенткой Кирилла Петренко, директор Баварской оперы. Оксана получила несколько стипендий, премий и наград, в частности, она заняла третье место в международном конкурсе Гюстава Малера для молодых дирижеров, который проходил в Бамберге (Германия).