Украинка стала дирижером австрийского Оперного театра

04.02.17 19:00Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Украинка Оксана Линево заменит легендарного дирижера австрийского Оперного театра Граца в сезоне 2017-2018 годов. Об этом пишет Znaj.

Как сообщается на официальном сайте оперы, с Линево заключили контракт до сезона 2019-2020 годов. Кафтан возглавит оркестр Бетховена в Бонне в следующем музыкальном сезоне.

Оксана Линево начала свою музыкальную карьеру в Львовской академии, она несколько сезонов была ассистенткой Кирилла Петренко, директор Баварской оперы. Оксана получила несколько стипендий, премий и наград, в частности, она заняла третье место в международном конкурсе Гюстава Малера для молодых дирижеров, который проходил в Бамберге (Германия).

Как сообщается на официальном сайте оперы, с Линево заключили контракт до сезона 2019-2020 годов. Кафтан возглавит оркестр Бетховена в Бонне в следующем музыкальном сезоне.

Оксана Линево начала свою музыкальную карьеру в Львовской академии, она несколько сезонов была ассистенткой Кирилла Петренко, директор Баварской оперы. Оксана получила несколько стипендий, премий и наград, в частности, она заняла третье место в международном конкурсе Гюстава Малера для молодых дирижеров, который проходил в Бамберге (Германия).

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