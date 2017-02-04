В сети появился трейлер нового фильма Анджелины Джоли

04.02.17 18:07Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

После продолжительного затишья, вызванного разводом с Брэдом Питтом, Анджелина Джоли возвращается в кино. Так, на днях в сети появился первый проморолик ее нового фильма «Сначала они убили моего отца», пишет Elle.

Эта лента, ставшая очередным режиссерским и продюсерским проектом Джоли, основана на мемуарах камбоджийской активистки Лунг Анг. В 1975 году к власти в стране пришли коммунисты — красные кхмеры, развязавшие страшный террор. Родители Лунг, которой тогда было пять лет, погибли, она сама, а также ее братья и сестры были отправлены в военный лагерь. Лунг Анг удалось выжить, и в 2000 году она выпустила книгу воспоминаний о том времени. Ознакомившись с мемуарами, Анджелина Джоли решила заняться их экранизацией, связалась с Анг и привлекла ее в итоге к работе над сценарием.

«Сначала они убили моего отца» стала четвертой режиссерской лентой Джоли. Последней, на данный момент, была драма «Лазурный берег», вышедшая осенью 2015 года. Пресса писала, что фильма не было бы без старшего сына актрисы Мэддокса — мол, именно он упросил Анджелину взяться за проект.

— Я была глубоко тронута этой книгой. В ней описано, как дети переживают войну и ее последствия. Все это помогло мне стать ближе к народу Камбоджи, родине моего сына, — признавалась Джоли.

О запуске проекта СМИ впервые сообщили летом 2015 года. Весной 2016-го съемки, которые длились три месяца в Камбодже, были уже закончены. Кстати, большая часть съемочной группы состояла из местных специалистов. Премьера ленты состоится ‪18 февраля там же, где шла работа над ней, в городе Сием-Рип. Мировой прокат стартует чуть позже, картина будет транслироваться на канале Netflix.

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Суббота, 04.02.2017

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