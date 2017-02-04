Соцсети шокировал Билан "без трусов", поющий дуэтом с Пугачевой

04.02.17 10:46Сколько просмотров этой статьи144Сколько комментариев этой статьи0

Некоторый пользователи обратили внимание на "брюки-шалунишки" певца.

На вечеринки по случаю дня рождения продюсера Яны Рудковской, которая решила широко отметить дату спустя месяц после 42-летия, Дима Билан и Алла Пугачева спели дуэтом. Видео номера выложили на официальной страничке Рудковской в Инстаграме, 3 февраля.

Звезды выбрали знаменитый хит "Не отрекаются любя". Выступление было яркое и живое, и артисты заслуженно получили громкие овации, но приключился небольшой конфуз. Билан надел обтягивающие брюки, которые обтянули его пах чуть более, чем требовалась бы, по мнению некоторых подписчиков. Комментаторы тут же начали обсуждать эту "гардеробно-физиологическую" особенность певца и посыпались "перлы" сарказма:

"Почему вот белье нельзя носить? Почему они без белья нижнего ходят?", "Штаны, конечно, ужас, "Прекрасное исполнение, но отсутствие белья отвлекает", "Пикантно получилось – брюки-шалунишки", "Куда смотрит Галкин?" - и все в таком духе.

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Суббота, 04.02.2017

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