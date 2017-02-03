Названы самые необычные места проживания туристов

В список попали гостиница с номерами-пещерами и отель с жилищами из снега.

Авторитетное издательство Lonely Planet, которое специализируется на выпуске путеводителей для путешественников, составило список ТОП-10 наиболее необычных мест, в которых проживают туристы по всему миру.

В список попал отель Masseria Torre Coccaro в итальянской области Апулия, где путешественники могут остановиться в номерах-пещерах.

Еще одна гостиница - Arctic Snow Hotel в Лапландии - предлагает вниманию туристов жилища из снега. В заведении также работает сторож северного сияния, который, замечая свечение в небе, должен будить гостей отеля.

Необычное место для отдыха - департамент на западе Франции Кот-д’Армор, где туристам предлагается отдохнуть в лесу в палатке, подвешенной к дереву. Также воображение постояльца может удивить предложение от департамента Морбиан, где можно ночевать в прозрачных палатках в форме пузыря.

В перечень также вошли гостевой дом в виде гигантского дерева Ханг Нга в Далате (Вьетнам), дома-капсулы на деревьях на острове Ванкувер (Канада), отель с неординарным дизайном Marques de Riscal на севере Испании, туристическое поселение с вигвамами в штате Аризона (США), тунисская гостиница с номерами-палатками в пустыне Сахара, а также капсульные гостиницы Японии.