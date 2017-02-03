Представлены беспроводные наушники с солнечными батареями

Беспроводные наушники имеют много преимуществ, но также и один большой недостаток — небольшое время автономной работы. Большая часть беспроводных моделей может проработать без подзарядки около шести часов. Решить проблему хотят создатели нового гаджета под названием Sola.

По сути это пара беспроводных наушников с нашейным модулем, в который встроены солнечные батареи для постоянной пассивной подзарядки. Если пользоваться Sola под открытым небом в хорошую погоду, их время работы увеличивается на 25-30 процентов.

Смартфоны Oukitel конектятся с любыми наушниками и являются универсальным современным гаджетом.

При этом весят наушники всего около 57 г. Также в них есть встроенный микрофон для совершения звонков и подавления шумов, обычная батарея емкостью 200 мАч и порт microUSB для скоростной зарядки.

На выпуск Sola собирают деньги с помощью платформы Indiegogo — пока что кампания набрала чуть больше трети от нужных $30 тысяч. Пару наушников «ранним птичкам» продают всего за $20, а их поставки должны начаться в июле этого года.