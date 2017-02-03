YouTube ВИДЕО: голый русский турист с ножом напал на прохожих в Таиланде

03.02.17 13:50Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

В Сети появилось видео, на котором запечатлен голый турист, который угрожает прохожим в курортном тайском городе Паттайя.

Как сообщает издание The Sun, главный участник этого инцидента – русский.

На видео запечатлено, как обнаженный турист с ножом и отверткой в руках, бросается на окружающих. При этом мужчина выкрикивает фразы на русском языке.

Полицейские не сразу решились задержать голого туриста. Около 20 минут стражи правопорядка преследовали нарушителя.

Он все это время бродил городскими улицами и заговаривал с прохожими. Но в итоге туриста все же задержали. К счастью, никто от действий неадекватного туриста не пострадал.

Какое наказание ему грозит, The Sun не сообщает. Момент задержания, кстати, очевидец происходящего также запечатлен на видео.

Издание пишет о том, что, со слов местных торговцев, разозленный чем-то обнаженный мужчина начал бросаться на продавцов из местного квартала красных фонарей еще днем.

По всей видимости, россиянин не протрезвел до вечера. Сотрудники полиции подтвердили, что при аресте мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

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