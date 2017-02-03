Воры разгромили особняк Ники Минаж

Неизвестные похитили ценностей на сумму 200 тысяч долларов.

В Лос-Анджелесе неизвестные ограбили американскую певицу Ники Минаж, сообщил таблоид TMZ, ссылаясь на источник в полиции.

Неизвестные проникли в дом звезды, площадь которого составляет более тысячи квадратных метров, и устроили там погром: сломали мебель, сорвали картины, разбили флаконы с духами и порезали одежду певицы.

Также они похитили ценности Минаж на сумму 200 тысяч долларов.

Источник заявил, что полиция ищет записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности грабителей.

Пока ни сама звезда, ни ее представители никак не прокомментировали инцидент. В момент ограбления звезда не была в городе и узнала о случившемся лишь со временем.

Ники Минаж 34 года. За свою карьеру она записала три студийных альбома. Является лауреатом премии BET Awards как лучший хип-хоп-исполнитель среди женщин.

В 2015 году она оказалась единственной женщиной в рейтинге самых высокооплачиваемых рэперов мира по версии журнала Forbes.