NASA: К Земле приближается астероид размером с двухэтажный автобус‍

03.02.17 10:24Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 3 февраля, над Землей пролетит очередной космический объект размером с двухэтажный автобус.

Он не войдет в атмосферу нашей планеты и спокойно проследует дальше, однако, ученых волнует другое – заметить его удалось буквально на днях.

Как сообщили ученые, астероид впервые был замечен в январе текущего года. Его приблизительный размер - двадцать пять метров.

Скорость данного астероида, по словам специалистов, превышает одиннадцать километров в одну секунду.

Специалисты из NASA рассказали, что астероид подлетит к Земле на достаточно близкое расстояние. Это случится сегодня в 20:23, однако ни столкновения с нашей планетой, ни падения не произойдет: он пролетит мимо, так и не войдя в атмосферу.

Ученые отмечают, что заметить его приближение удалось совсем недавно, 30 января, сделать это раньше при нынешних технологиях не представлялось возможным. Космическому телу дали довольно прозаичное название - BS32.

Траектория его полета проходит сравнительно близко к Земле. В какой-то момент BS32 будет к планете даже ближе, чем Луна. При этом размер его совсем небольшой - как двухэтажный автобус.

Подобный объект уже подлетал к Земле в самом начале года, но тоже прошел мимо. Однако ученые рассчитали, что даже если бы он вошел в атмосферу, то катастрофы бы не произошло: астероид сгорел бы полностью либо оставил после себя несколько совсем небольших фрагментов, которые могли бы упасть на нашу планету.

Похожие новости

28.01.17 10:59В феврале на Землю упадет астероид, который может вызвать цунами – NASA

27.05.16 12:59Украинский проект марсолета стал абсолютным победителем конкурса NASA

08.05.14 07:55NASA запустило круглосуточную live-трансляцию видео из космоса (видео)

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Пятница, 03.02.2017

Закругление верхнее-левое

11:38Во Львовской области в вагоне с щебнем нашли тело ребенка

11:23Скончалась старейшая актриса России

11:23Белкина выиграла золото зимней Универсиады по биатлону

11:05В Николаеве тарифы на услуги ЖКХ нужно снизить как минимум на 20% — депутат Солтис

11:00Министр обороны Эстонии выступило против гастролей ансамбля имени Александрова

10:54Миколаївцям розповіли, де не буде води

10:47После смерти мужчины его кожу снимут и повесят в раму

10:36Циничный план Кремля по Донбассу: В РФ дали совет Украине

10:24NASA: К Земле приближается астероид размером с двухэтажный автобус‍

10:14На Николаевщине пенсионеры могут получить новые знания

10:10Кого в Украине коснется военное положение

10:01Гороскоп на сегодня, 3 февраля 2017, по знакам Зодиака

10:00В Украине создают госпитальные округа. Что это такое?

09:55В США выставлен на аукцион личный телефон Адольфа Гитлера

09:44Facebook заплатит 500 млн долларов за кражу технологий виртуальной реальности

09:303 натуральных продукта, которые помогут избавиться от варикоза

09:20На Николаевщине спасли женщину с двумя детьми из горящей квартиры

09:17Кто и когда будет выходить на пенсию позже: МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста

08:45Умер раненый в Авдеевке подполковник ГСЧС

08:40У Польщі хочуть запровадити "недільну тишу"

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

20.01.17 11:521350

Прокурор Николаевской области Дунас заработал в декабре 27 тысяч грн премии

20.01.17 12:001440

Сегодня родился итальянский кинорежиссер, обладатель пяти премий «Оскар» Федерико Феллини

20.01.17 12:361480

Китайский робот-журналист написал свою первую статью за секунду

20.01.17 12:451290

Янукович пожаловался в суд на ГПУ

Самые читаемые

25.01.17 09:2213270

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

24.01.17 00:418450

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

22.01.17 08:475900

Рева о пенсионной реформе: будет шок

29.01.17 19:255790

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама