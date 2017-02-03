NASA: К Земле приближается астероид размером с двухэтажный автобус‍

Сегодня, 3 февраля, над Землей пролетит очередной космический объект размером с двухэтажный автобус.

Он не войдет в атмосферу нашей планеты и спокойно проследует дальше, однако, ученых волнует другое – заметить его удалось буквально на днях.

Как сообщили ученые, астероид впервые был замечен в январе текущего года. Его приблизительный размер - двадцать пять метров.

Скорость данного астероида, по словам специалистов, превышает одиннадцать километров в одну секунду.

Специалисты из NASA рассказали, что астероид подлетит к Земле на достаточно близкое расстояние. Это случится сегодня в 20:23, однако ни столкновения с нашей планетой, ни падения не произойдет: он пролетит мимо, так и не войдя в атмосферу.

Ученые отмечают, что заметить его приближение удалось совсем недавно, 30 января, сделать это раньше при нынешних технологиях не представлялось возможным. Космическому телу дали довольно прозаичное название - BS32.

Траектория его полета проходит сравнительно близко к Земле. В какой-то момент BS32 будет к планете даже ближе, чем Луна. При этом размер его совсем небольшой - как двухэтажный автобус.

Подобный объект уже подлетал к Земле в самом начале года, но тоже прошел мимо. Однако ученые рассчитали, что даже если бы он вошел в атмосферу, то катастрофы бы не произошло: астероид сгорел бы полностью либо оставил после себя несколько совсем небольших фрагментов, которые могли бы упасть на нашу планету.