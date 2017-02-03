В США выставлен на аукцион личный телефон Адольфа Гитлера

03.02.17 09:55Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Как сообщил сайт аукционного дома Alexander Historical Auctions, в США с молотка уйдет личный телефон Адольфа Гитлера.

Красный телефон марки Siemens, который был подарком вермахта, нашли солдаты в бункере Гитлера в 1945 году. Аппарат был ими передан британскому офицеру Ральфу Райнеру, семья которого хранила его более 70 лет.

Потомки Райнера и выставили телефон на продажу. Аутентичность устройства подтвердил несколько лет назад телохранитель немецкого диктатора.

Аукционный дом называл этот лот «самым разрушительным оружием всех времен», лишившим жизни миллионы людей по всему миру.

В описании лота размещены снимки газетных статей, где на фото Гитлер ведет переговоры по этому телефону. Добавим, что ориентировочная стоимость аппарата составляет 200-300 тысяч долларов.

Гителер

На аукционе, который состоится 19 февраля, также будут выставлены другие предметы эпохи Третьего рейха.

телефон

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