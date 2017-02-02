Зарплата Турчинова перевалила за 50 тысяч гривен

02.02.17 18:17Сколько просмотров этой статьи74Сколько комментариев этой статьи0

Секретарь СНБО получил более 16 тысяч гривен надбавки за интенсивность труда.

Зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова за декабрь 2016 года составила 50 760 гривен.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на информацию, предоставленную аппаратом СНБО.

Согласно сообщению, размер зарплаты и надбавок определены постановлением Кабмина №304 от 20 апреля 2014 года.

"Заработная плата секретаря СНБО за декабрь 2016 года составляла 50 760 грн.

В частности в эту суму входит надбавка за выслугу лет – 9000 грн; надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 3600 грн; надбавка за интенсивность труда – 16 560 грн; надбавка государственному эксперту по вопросам тайн – 3600 грн", – сообщили в аппарате СНБО.

В ведомстве также уточнили, что на протяжении 2016 года Турчинов не получал ни премий, ни материальной помощи.

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Четверг, 02.02.2017

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