Николаевцам нравятся уличные музыканты, радио и спорт на главной улице

Большинство николаевцев, проживающих на улице Соборной, одобрительно относятся к уличным музыкантам и радиовещанию и стрит-спорту на главной улице города.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в период с 5 по 20 ноября 2016 года Центром социологических исследований «Південь», сообщает "Новостной Николаев"

Присутствие уличных музыкантов поддержали 76% опрошенных.

Еще 19% относится к ним нейтрально.

И только 5,1% николаевцев, проживающих на Соборной, признались, что музыканты их раздражают.

Что касается опроса о радио, то позитивно к нему относят 79,7% респондентов. Нейтрально – 13,9%, негативно – 6,3%.

А вот к спортивным мероприятиям на главной улице Николаева отношение местных жителей несколько прохладнее.

Поддерживает их проведение 48,1% горожан, 40,5% - относится нейтрально, а 11,4% – крайне негативно.