Два года без Кузьмы Скрябина: каким был легендарный музыкант

Уже два года с нами нет легендарного музыканта, композитора и шоумена Андрея Кузьменко, известного под именем Кузьма Скрябин.

2 февраля 2015 сердце Андрея Кузьменко перестало биться - он погиб в ужасной автокатастрофе неподалеку от села Лозоватка под Кривым Рогом.

На удивление многим Кузьма не переносил музыкальную школу, для него занятие были неинтересны и в тягость. Но, всего лишь один случай изменил ход его дальнейшей судьбы - 10-летний мальчик услышал песню знаменитой группы The Beatles "Lady Madonna" и решил сыграть ее на пианино.

С этого момента он задумался писать песни и музыку, а Украина получила в результате культового артиста, продюсера и человека с великим сердцем.

В 15 лет в передаче "Цілий той рок" Андрей впервые услышал британскую хардкор-панк-группу The Exploited.

"Панк включил во мне совсем нового человека", - как то признался он.

Вскоре состоялся практически настоящий дебют Андрея как "ди-джея" - успешная презентация панк-рока на местной дискотеке.

Но этого было мало. Кузьма хотел создавать музыку сам. В составе группы, игравшей на танцах, Кузьменко стал гитаристом. Вскоре из состава школьной дискотечной команды, в которую входили одноклассники Кузьмы, сформировалась панк-группа "Ланцюгова реакція".

В 1985 году Кузьма окончил школу и, мечтая стать врачом-неврологом, пытался поступить во Львовский мединститут, но не поступил, потому что для не было денег на взятку. Поэтому артист учился в ПТУ на штукатура.

Позже ему удалось поступить в Петрозаводский мединститут.

В 1986 году у музыканта состоялась судьбоносная встреча с гитаристом Владимиром Шкондой. Вместе они и создали музыкальную группу, которую Андрей позже называл первым этапом появления "Скрябіна".

В 1987 году, после возвращения из армии, по настоянию родителей, Андрей переводится в медицинский институт во Львове на факультет стоматологии, родителям пришлось дать взятку 4000 рублей, втайне от Андрея, однако стоматология была Андрею не интересна.

Кузьма не переставал заниматься музыкой...

Первый клип Андрея Кузьменко и его команды, показанный на украинском телевидении, был снят на песню "Train" и вышел в 1995 году.

"Кузьма там был еще коротко стриженным, и его кудряшки торчали в разные стороны, хотя другие музыканты тогда старались быть прилизанными. Позже я предложила Кузьме быть моим соведущим в программе "Территория дэнс".

Хотя он до этого и не работал на ТВ, но мне казалось, что у него должно получиться - Кузьма умел быстро и с юмором отреагировать на любую ситуацию. У него был такой прикольный суржик.

Благодаря всему этому он в дальнейшем и превратился в одного из лучших украинских телеведущих", - вспоминает Анжелика Рудницкая, которая в те годы была ведущей хит-парада "Территория А", где и состоялась премьера песни Train.

Параллельно с музыкой Кузьменко работал и на телевидении. С 2003 года он стал ведущим программ "Шанс" и "Шейканемо".

"Быть ведущим впервые пришлось на радио - давно когда-то на одной волне крутил старые пластинки под псевдонимом DJ Smith.

Телевидение пришло в мою жизнь в 1996 г., когда я совсем немного поработал на УТ-2. На ТВ уже сознательно вернулся в 2000 г., когда мой товарищ Александр Богуцкий пригласил вести музыкальный хит-парад на ICTV. А потом уже пошло одно за другим. И так телик затянул совершенно случайного дилетанта", - говорил Кузьма.

Друзья с теплотой вспоминают погибшего лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Он был простым, его слова цепляли за живое. Музыкант не боялся высказывать свои мысли, поддерживал близких, родных и просто незнакомых друзей, а его юмор мы запомни навсегда...