Ученые шокированы резким «омоложением» астронавта-близнеца

Ученые из НАСА подвели первые итоги эксперимента, который заключался наблюдении за здоровьем Скотта Келли, прожившего на борту МКС более года, и его брата Марка Келли, жившего в это время в схожих условиях на Земле.

«Теломеры Скотта Келли начали удлиняться в космосе, что может быть связано с пониженным потреблением пищи и повышенным уровнем физической активности на борту МКС. Но когда он вернулся на Землю, теломеры опять стали сокращаться. Что интересно, в ноябре теломеры и Скотта, и Марка внезапно сильно сократились, что может быть связано с каким-то тревожным событием в их семейной жизни», — заявили представители НАСА.

Напомним, что теломеры представляют собой концевые участки хромосом, которые защищают их от поломок, и на протяжении всей жизни человека они постепенно укорачиваются. Сокращение теломер до определенной критической точки переводит клетку в «режим старости», полностью выключая ее из работы организма.

Другими словами, можно говорить о том, что жизнь в космосе по каким-то пока не известным причинам приводит к тому, что процесс клеточного старения или полностью останавливается, или даже обращается вспять.

Скотт Келли и Марк Келли, как рассказали исследователи НАСА, участвовали в любопытном эксперименте, в рамках которого медики американского космического агентства пытались оценить то, каким образом жизнь на орбите может повлиять на здоровье человека.

Скотт и Марк являются однояйцевыми близнецами и их жизнь обычно протекала схожим образом – оба из них являются астронавтами, что позволило ученым решить эту задачу максимально строгим образом.

Забрав пробы крови и других тканей до и после годовой «командировки» на МКС, медики НАСА сравнили их и выделили несколько других интересных изменений, помимо удлинения теломер, которые вызвала жизнь в космосе.

К примеру, длительная жизнь в космосе, как и предполагали ученые раньше, приводит к замедлению темпов формирования костей, а также вызывает небольшие негативные изменения в работе памяти. И тот, и другой отрицательный фактор, как подчеркивают в НАСА, были недостаточно большими для того, чтобы вызвать серьезные проблемы для здоровья человека при путешествии к Луне или к Марсу.

Еще одним интересным наблюдением стало открытие того, что жизнь в космосе может усиливать воспаления, повышая уровень жиров и гормонов в теле, а состав микрофлоры в кишечнике Скотта Келли существенно поменялся во время жизни на орбите. После того, как он вернулся на Землю, и то, и другое нормализовалось.

Что еще интереснее, однояйцевые близнецы оказались не полностью идентичными с генетической точки зрения – расшифровка их РНК и ДНК показала, что свыше 200 тысяч сигнальных РНК, регулирующих работу различных генов, содержались в клетках Скотта и Марка в разных количествах. Эти различия, как отмечают ученые, могли быть вызваны как новоприобретенными мутациями, так и самим фактом попадания человека в космос. Что стало причиной возникновения этих различий, биологи планируют узнать в ходе последующего анализа образцов.

По словам НАСА, финальный отчет по здоровью близнецов Келли будет опубликован во второй половине года в одном из престижных научных журналов.

Эти данные и публикации, как надеются исследователи, помогут НАСА и ученым всей нашей планеты в целом подготовиться к путешествию на Марс и другие планеты.