Михаил Задорнов последние новости: После реабилитации сатирик сыграет Трампа

02.02.17 13:48Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Друзья Михаила Задорнова утверждают, что несмотря на сложное и тяжелое лечение, сатирик усиленно работает над новым проектом.

Известно, что Задорнов написал сценарий к фильму «Однажды в Америке или...», который уже находится в стадии съемки. Об этом рассказал друг артиста Максим Забелин. Он также сообщил, что сатирик принимает участие в проекте не только в качестве автора сценария, но и как актер.

По словам Забелина, лечение оказывает положительный результат и настроение у Михаила Задорного хорошее.

«Восстановительный курс потихоньку показывает позитивные результаты. Настроение у Миши отличное. Мы приступили к съемкам фильма «Однажды в Америке, или…». Несмотря на то, что Михаил сам не может присутствовать на площадке, он постоянно на связи. Я по телефону рассказывал ему о сценах с интерьером королевского дворца и он так загорелся, что даже хотел сбежать из клиники на пару дней. Но мы его отговорили», - рассказал Забелин.

Друг сатирика рассказал, что свои сцены Задорнов сыграет летом, как это предполагает сценарий, так что реабилитации съемки не помешают. Кроме того, Михаил Задорнов уже успел озвучить монологи перед известием о своей болезни. Сценарий уже прошел «проверку зрителем».

«Задорнов собирал в Театре на Таганке аудиторию: те куски, где люди смеялись, обводил, а там где нет – нещадно вычеркивал», - рассказал Максим Забелин.

Напомним, что Михаил Задорнов болен раком. Известно, что артист проходит курс в одной из клиник в Германии. Медики уже сделали несколько анализов, чтобы установить диагноз и назначить лечение.

Давняя подруга Михаила Регина Дубовицкая рассказала, что сейчас сатирик находится под постоянным присмотром медицинских специалистов. Ведущая заявила, что ее другу провели серьезную операцию, которая прошла успешно.

Теперь Задорнова ждет длительный процесс восстановления, однако у мужчины сильный характер и сила воли. Он хочет в скором времени хочет вернуться к своим поклонникам и делает все, чтобы скорее вылечиться.

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