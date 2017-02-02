YouTube ВИДЕО: Столб огня вырвался из-подо льда Байкала

Иркутским журналистам удалось снять на видео редкое природное явление.

Ролик, который был размещен на видеохостинге YouTube, демонстрирует, как из-подо льда озера Байкал вырываются языки пламени метровой высоты.

Журналисты побывали в Истоминском соре Кабанского района Бурятии, где шёл промышленный лов рыбы.

Местный рыбак показал место, где большим пузырем подо льдом скопился вышедший на поверхность газ метан. Именно этим объясняются загадочные ночные огненные сполохи, который видят туристы на Байкале.

По просьбе журналистов рыбак стальным жалом пешни прошил лед. Раздались звуки, отдалённо напоминавшие свист и шум водопада или спускающей шины, будто заточенный инструмент пронзил не лёд, а газовую трубу.

Буквально сразу возник факел, высота которого превышала метр. Феномен заснял на видео Борис Слепнев. Огонь бушевал примерно минуту, затем высота вырывавшегося пламени стала снижаться. Через пару минут на месте природной горелки осталось лишь небольшое отверстие.

В Ютуб видео получило огромную популярность. Пользователи сети многократно просматривают видео необычного явления.

Чаще всего необъяснимые вспышки над водной гладью видели жители сел и деревень, расположенных в придельтовой части Селенги.

Столетиями необъяснимые явления на Байкале несли мистический налет. А как объяснить столб пламени, возникающий вдруг среди бесконечной водной глади? Не случайно одним из вариантов названия озера считается перевод с бурятского языка: бай гал – стоящий огонь.

Одним из первых данный природный феномен объяснил член Петербургской академии наук И.Гмелин, выявивший в 1833 году в озере наличие углеводородов. Впоследствии выяснилось: линейка горючих веществ не ограничивается газами – толща Байкала скрывает нефть, газогидраты, битумы и так далее. В летнее время горючие газы проявляются в виде всплывающих пузырьков, в зимнее это застывшие во льдах пустоты.

Именно такой газ, подтачивая лед, делая передвижение по зимнему Байкалу опасным. Газовые скопления сосредоточены в основном в дельтах впадающих в озеро рек — Селенги, Баргузина, Верхней Ангары, Бугульдейки и так далее. В старину самым опасным участком считался район акватории между Голоустным и Посольским (дельтой Селенги). По короткой дороге в зимнее время шли купеческие обозы, часть их загадочным образом уходила под лед, который в определенных местах вдруг оказывался очень тонким.

Мифы и легенды о злых байкальских духах в очередной раз в 1931 году разрушили специалисты треста «Байкалнефтеразведка», выявив на восточном побережье газоносные районы, и самый мощный - вблизи Посольского. В январе 1951 года Совет министров СССР даже принял постановление № 134 - «Об усилении геолого-разведочных работ на нефть и газ в районе озера Байкал». Впоследствии перспективным местом для промышленной добычи нефти и газа считалась Усть-Селенгинская впадина. В итоге, к счастью, разум восторжествовал. Ученые-экологи убедили общественность, что разработка месторождений нанесет Байкалу невосполнимый ущерб.

Ютуб-видео уже просмотрели сотни пользователей сети и оно продолжает набирать популярность.